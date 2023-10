La setena edició de la Festa de l'Esport de Torredembarra torna a ser un èxit de convocatòria

Es van entregar un total de 600 dorsals i 400 samarretes a les persones que van participar a un mínim de 6 activitats diferents

Actualitzada 23/10/2023 a les 14:14

La setena edició de la Festa de l'Esport de Torredembarra, que s'ha dut a terme aquest 22 d'octubre, ha tornat a ser un èxit de participació. L'afluència de públic, principalment familiar, deixa xifres elevades com les prop de 3.000 persones que van accedir al Pavelló Municipal Sant Jordi, tenint en compte que moltes activitats es van dur a terme en espais exterior.



A més, es van entregar un total dea les persones que van participar a un mínim de 6 activitats diferents, exhaurint existències. I es van repartir 150 racions de paella popular.Totes les activitats esportives van tenir una, tant bàsquet com atletisme, van tenir unaLa regidora d'Esports, Activitat Física i Salut, Berta Castells, es mostra molt satisfeta per la gran resposta del públic i agraeix totes les entitats, clubs, gimnasos que han col·laborat en l'organització i han fet possible amb el seu esforç que la Festa de l'Esport sigui un èxit.