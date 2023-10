Inaugurat el túnel del coll de Lilla

El tram que es posa en servei té cinc quilòmetres i ha costat 157 MEUR

Actualitzada 23/10/2023 a les 13:51

L'A-27 ja arriba fins la Conca de Barberà. El darrer tram que faltava per completar la connexió entre el Camp de Tarragona i l'interior de les comarques tarragonines i lleidatanes s'ha posat en servei aquest dilluns. Es tracta d'un traçat de cinc quilòmetres que uneix Valls i Montblanc i que inclou el túnel que travessa el coll de Lilla, d'1,5 quilòmetres.Els treballs han costat 157 MEUR i anys d'endarreriments, ja que la primera licitació va ser el 2008. L'obra és molt celebrada pel teixit social i econòmic de la zona perquè permet escurçar el temps de viatge. Amb tot, els camions de mercaderies perilloses no hi podran passar i hauran de seguir circulant per l'N-240. Per completar l'obra manca la connexió entre el túnel i l'AP-2.