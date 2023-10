Cruset (Junts) lamenta la lentitud en l'execució del túnel del Coll de Lilla que fa 20 anys que es va començar a projectar

Afirma que no haver disposat abans de la infraestructura ha fet perdre moltes oportunitats al territori

Coincidint amb la inauguració del túnel del Coll de Lilla a l'A-27, el portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés i diputat per la demarcació de Tarragona, Josep Maria Cruset, la considera «una obra de vital importància pel territori i que ha estat llargament reivindicada com a eix estratègic per al desenvolupament econòmic i social de les comarques del sud de Catalunya i del conjunt del país». Però ha lamentat l'endarreriment històric que acumula i que hagin passat 20 anys des que es va començar a projectar. «Aquest retard ens ha fet perdre moltes oportunitats al conjunt del Camp de Tarragona i, especialment, a l'Alt Camp i a la Conca de Barberà. Aquesta dilatada execució és un dels exemples més evidents que el Camp de Tarragona mai no ha estat una prioritat per l'Estat espanyol».El portaveu adjunt de Junts al Congrés ha dit que «les inversions van tard o no arriben i nosaltres no deixarem de reclamar les infraestructures que el Camp de Tarragona i la seva gent mereixen». Així mateix, Cruset, ha recordat que falta resoldre la connexió amb l'AP-2 i buscar una solució definitiva per al pas alternatiu dels camions de mercaderies perilloses que no poden circular pel túnel.També ha demanat celeritat en el pagament de les indemnitzacions que encara no han cobrat les indemnitzacions per les esquerdes en habitatges de la població causades per les obres de l'A-27. A més de les indemnitzacions als veïns afectats es demana la restitució de camins que van a terres de diferents propietaris i que van desparèixer amb les obres, així com asfaltar els laterals de pas i la col·locació de mampares de so per mininitzar l'impacte acústic pel pas de vehicles per la infraestructura.