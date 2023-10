Constantí viu una gran festa de la cultura popular en una nova edició de la #veïnadragonina

Aquest any s'ha habilitat un espai sense so per a les persones i animals amb por a la pirotècnia i als sorolls estridents

Actualitzada 23/10/2023 a les 16:41

La cultura popular ha tornat a viure una gran jornada festiva aquest dissabte 21 d'octubre a Constantí, en la sisena edició de la festa #laveïnadragonina que un any més ha organitzat l'Associació Amics de la Colla C.O.C.A amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí.Aquesta celebració, que ja s'ha consolidat com una cita imprescindible dins el calendari cultural i festiu a Constantí i també al Camp de Tarragona, es va allargar durant tot el dia amb activitats molt diverses i va comptar amb la presència de més d'una trentena d'entitats i associacions del seguici i del bestiari popular procedents d'arreu del territori.Després de la plantada de tots els elements festius a la plaça de les Escoles Velles, centre neuràlgic de la celebració, es va iniciar una cercavila pels carrers del poble que va acabar amb un Ball de lluïment conjunt per part de totes les colles participants. Al migdia va tenir lloc una barbacoa popular amenitzada amb una sessió musical a càrrec de DJ Rayo.Ja a la tarda, les activitats s'iniciaven amb una actuació castellera amb els Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Torredembarra. Tot seguit, es va fer entrega del premi «La veïna Dragonina» amb un reconeixement a la tasca de diverses entitats: l'Associació Amants dels Animals de Constantí, Astafanias i Todos en Azul.La festa va acabar amb un correfoc multitudinari a l'Avinguda Onze de setembre, que un any més va comptar amb un servei d'audiodescripció per a les persones amb discapacitat visual. La gran novetat és que, aquest any, es va habilitar un espai sense so que va fer de bombolla de seguretat per a les persones i animals amb por a la pirotècnia i als sorolls estridents. Al llarg de tot el dia hi va haver un mercat de proximitat i associacions a la plaça de les Escoles Velles.