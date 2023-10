Recital de gamma extra dels Xiquets de Valls en una Santa Úrsula que es queda sense castell de 10

La Joves completa la millor actuació de la seva història en una diada on predominen les construccions sense folre

Actualitzada 22/10/2023 a les 17:03

Els Xiquets de Valls han ofert un recital de castells de gamma extra a la diada de Santa Úrsula, amb els desfolrats com a destacats. A la plaça del Blat de Valls, diumenge al migdia, s'han vist fins a vuit construccions de gamma extra en l'actuació que tradicionalment tanca el calendari casteller de les formacions de Valls. Tant la Colla Joves com la Colla Vella han completat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 2 de 8 amb folre. No se n'han sortit, però, amb els deu pisos. Els vermells han desmuntat fins a dues ocasions el 3 de 9 amb folre i manilles, i els rosats han fet llenya amb el 4 de 10 dues vegades. La Joves ha completat la diada amb el 5 de 9 amb folre i l'espadat de 8, signant la millor actuació del seu historial.



Sense castell de 10

Supercatedral vermalla i castell amb pilar rosat

La Colla Joves Xiquets de Valls ha obert la diada amb el 4 de 9 sense folre, conscients que el darrer els va quedar en intent a Terrassa. S'ha fet un silenci sepulcral i el castell ha pujat ferm, només ha patit una petita revinclada quan han col·locat sisens. Amb l'aleta i la sortida de la canalla, l'estructura s'ha anat tancant, però els diables vermells han aconseguit completar-lo fent desfermar tota la plaça. Sense pensar-s'ho, com un autèntic duel vallenc, la Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha començat amb el 4 de 9 sense folre. Una construcció feta gairebé a la perfecció, demostrant la confiança que li tenen a aquest castell dificilíssim que ja havien descarregat el Primer Diumenge de Festes a Tarragona.El repte majúscul pels vermells arribava a la segona ronda amb el 3 de 10 amb folre i manilles. L'han tirat amunt a la segona ronda, no el tenien malament, però la canalla no ho ha vist clar i s'ha fet enrere amb setens a lloc. Als segons, s'han ensorrat el folre i les manilles. Més de mitja hora després ho han tornat a intentar, però aquest cop no han sonat ni gralles quan el peu es tornava a enfonsar. Encara a la segona ronda, la Joves ha triat una aposta més segura, el 2 de 8 net. Ha pujat tranquil i s'ha carregat. Però la clau en els castells desfolrats és la descarregada, i quan començaven a desmuntar-lo, se li ha escapat un peu a un dels terços i ha caigut.Pels rosats l'objectiu primordial d'aquest diumenge també eren els 10 pisos. Després de veure com la Joves no se'n sortia, la Vella ha volgut provar amb el 4 de 10 amb folre i manilles. Tampoc han tingut sort, i quan s'anava a col·locar l'acotxador, la construcció ha petat entre quarts i quints. En veure que no se'n sortien, els del Portal Nou han seguit el mateix full de ruta que els vermells amb el 2 de 8 sense folre. Només han pogut carregar-lo. Pujava amb tremolor i en arribar l'enxaneta a la pinya, ha saltat a terços.A un quart de quatre de la tarda, la Joves aparcava el castell de 10 per completar el 5 de 9 amb folre després d'un peu desmuntat. La supercatedral ha pujat nerviosa, la rengla ha hagut de treballar de valent i, finalment, l'han tornat a descarregar després de set anys. Al costat, una Colla Vella que ha tornat a apostar pel 4 de 10 amb folre i manilles, però encara els hi ha anat pitjor que abans. Quan s'anaven a situar els setens al seu pis, no tenia unes bones mides. L'han començat a desmuntar i el castell ha acabat fent llenya. Per tancar la tercera ronda, a les quatre de la tarda, els de Manel Urbano han fet un 4 de 9 amb folre i pilar un pèl tancat, però que han completat defensant l'espadat.Les dues formacions han posat el punt final a la diada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. Tant una com l'altra l'han fet sense gairebé despentinar-se, mostrant la confiança que tenen amb l'espadat. Amb aquest pòquer de gamma extra, la Joves ha aconseguit la millor actuació del seu historial, i la Vella la de la temporada. Els Xiquets de Valls han tornat a fer embogir tota la plaça entonant tota mena de càntics de celebració.