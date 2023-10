Una jove hipersexualitzada: «Jo aquella nit havia de lligar perquè si no estaria deprimida i consumia»

Noies que fan teràpia al centre Can Ros expliquen que s'han sexualitat des de molt petites per buscar l'aprovació

Buscar l'atenció, l'aprovació i agradar. És l'argument compartit entre les usuàries de l'escola terapèutica de Can Ros sobre les seves conductes hipersexualitzades. Els responsables d'aquest centre, a Aiguamúrcia (Alt Camp), expliquen que el 78% dels joves en teràpia tenen problemes d'hipersexualització i alerten que cada cop més s'inicien en la pornografia des de més petits, entre els 6 i 12 anys. De fet, segons dades de la Fundació d'Ajuda a la Drogoaddicció i Save de Children, set de cada deu menors en consumeixen entre els 13 i 17 anys. La Nerea afirma a l'ACN que s'ha sexualitzat a les xarxes socials i que hi havia dies que tenia la necessitat de sortir a lligar «perquè si no estaria deprimida i consumia».



El 78% dels joves de Can Ros tenen conductes d'hipersexualització

Més límits i controls

Fa tres mesos, la Nerea va internar a Can Ros amb disset anys per diverses problemàtiques i, inicialment, en contra de la seva voluntat. Explica que la seva única motivació era sortir de festa i evitava tant com podia estar a casa, aïllant-se de la seva família perquè només volia «sobreviure». Assegura que la majoria de les seves amistats eren relacions tòxiques i que quan se sentia trista la seva manera de gestionar la tristesa era posar-se guapa i fer un vídeo per pujar-lo a les xarxes socials. «Esperava resposta de la gent que em seguia i m'importava molt; també m'he sexualitzat a xarxes per tenir atenció, aprovació i per agradar», lamenta.Per pressió, diu, ha enviat fotografies seves a nois que li demanaven, però per por que s'expandissin, com li havia passat a una amiga, no ho va fer gaires vegades. «M'he sexualitzat molt en les històries, però enviar fotos no ho he fet tant, tres vegades en tota la meva vida i en una d'elles em vaig preocupar perquè no sé el motiu pel qual ho vaig fer», comenta. També afirma que ha tingut moltes relacions, tot i que poques parelles.Ella mateixa explica que hi havia dies que necessitava tenir relacions sexuals amb algú. «Hi havia dies que ho necessitava, sortia amb l'objectiu de lligar. Avui he de tenir relacions amb algú que m'atragués. Els veia com a objectius, jo aquella nit l'objectiu me l'havia de lligar perquè si no estaria deprimida i consumia», ha reconegut.La Nicole, de quinze anys, és una altra de les joves que fa teràpia al centre des de fa poc més de dos mesos. Va patir un trastorn alimentari sever, depressió, ansietat i agressivitat, entre altres problemes, com el consum de drogues. Tenia molts seguidors a les xarxes i, per aquesta raó, tot i ser menor, promocionava festes i marques de cigarretes electròniques. «Tenia addicció al mòbil, tot el dia veia quins nens veien les fotos que pujava amb biquini, m'agradava que em contestessin, m'agradava l'atenció, una es fa addicte a això», afegeix.La jove assegura que no era conscient que es cosificava fins que va arribar a Can Ros. A la vegada, confessa que va començar a consumir pornografia quan tenia dotze anys i que ho feia conjuntament amb el grup d'amics. «Veure pornografia em va donar com més ganes de tenir més relacions, si confiava en algú ho feia amb aquella persona, no em donava per fer-ho amb mitja ciutat», diu. Lamenta que sigui tan fàcil accedir a contingut pornogràfic a internet. «M'ha afectat a l'hora de voler tenir relacions sexuals més aviat, quan el normal és tenir-les als setze o divuit anys i no abans», expressa.A diferència de les dues primeres joves, la Daniela va ingressar voluntàriament amb 20 anys al centre per tractar la seva agressivitat i l'addicció a l'alcohol, ja que, detalla, bevia per evadir-se. En el seu cas, explica que consumeix pornografia des dels catorze anys, però que n'ha consumit molt poc. «No em feia falta perquè tenia relacions sexuals i no necessitava veure un vídeo», assevera. També explica que ha mantingut relacions sexuals quan no li venien de gust per pressió: «Mai he arribat al punt de violat, però sí que ho he fet perquè m'han pressionat i el meu cap i cos deia: 'doncs ho faig'».L'escola terapèutica de Can Ros tracta un centenar de joves que pateixen trastorns o problemàtiques ben diverses. D'aquests, el 78% presenten conductes d'hipersexualització. Segons estudis de la fundació Amalgama7, encarregada de la gestió del centre, la pornografia la classifiquen en tres tipus: la convencional; la de la humiliació i el dolor, i la dels col·lectius vulnerables, amb menors d'edat o persones amb discapacitat.El psicòleg i coordinador clínic de Can Ros, Guillem Royo, assenyala a l'ACN que el 80% dels joves atesos han visionat aquests tres tipus de pornografia i un 78% consideren que en fan un «ús responsable». «Moltes vegades ens trobem un nivell de minimització perquè el que visualitzen dista molt d'allò que tipificaríem com una sexualitat sana», subratlla. «L'afectació que això pot tenir tant en l'àmbit psicològic com relacional és molt gran», apunta Royo.Alba de Miguel, psicòloga també del centre, explica que els nois consumeixen pornografia amb l'argument que els agrada, mentre que les noies ho fan per saber què s'espera d'elles en les relacions. Lamenta que moltes de les joves se senten empoderades quan es tracta d'un empoderament «fals». L'experta considera que és necessari una pornografia «més feminista» i més psicoeducació. «La sexualització s'ha de treballar i no s'ha d'amagar ni de bon tros, però tampoc s'ha de fer d'una forma ràpida, precoç, sense límits i sense consciència de res», opina de Miguel.Els dos responsables afirmen que quan arriben al centre, els adolescents es «desintoxiquen» de tot, des de l'ús additiu del mòbil a la roba sexualitzada. «El que fem moltes vegades és lligar l'ús de les xarxes socials i del mòbil i d'internet amb el factor d'exposició, per exemple corporal, d'hipersexualització. Intentem buscar aquest punt en què, per una banda, en siguin conscients i, per l'altra, que puguin reproduir patrons nous de relació en què vegin que no és necessari hipersexualitzar-se per poder tenir una relació sana», defensa Royo.Ambdós creuen que són necessaris els límits i més controls per part dels pares del contingut que consumeixen els adolescents a internet. Indiquen que el 75% de les famílies tenen un total desconeixement del contingut que veuen els seus fills. «És molt important poder treballar amb la família, fer-la conscient dels nous riscos i reptes que cada vegada s'estan generant», sosté Royo, ja que set de cada deu joves veu pornografia en la franja d'edat d'entre els 13 i 17 anys. «És un percentatge molt elevat», tanca.