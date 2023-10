PortAventura World s'uneix al Barça per explorar sinergies en experiències d'entreteniment

El Club i el resort treballaran junts per dissenyar i analitzar atraccions temàtiques al futur Espai Barça

Actualitzada 20/10/2023 a les 12:15

El FC Barcelona i PortAventura World han decidit unir esforços i sumar la seva experiència i coneixements per explorar la viabilitat de dur a terme nous projectes d'entreteniment físic a través d'experiències temàtiques. Aquesta col·laboració estratègica té per objectiu sumar sinèrgies i crear noves experiències vivencials que permetin assolir noves audiències globals per a ambdues entitats.El primer punt de treball d'aquesta col·laboració estratègica és estudiar possibles experiències d'entreteniment al voltant del futur Espai Barça. Aquestes complementarien la futura experiència museística, comercial i de lleure de l'Espai Barça amb l'horitzó posat al retorn de l'activitat a l'Spotify Camp Nou el novembre del 2024. Aquests projectes combinaran la història i l'impacte del FC Barcelona, la seva especial relació amb la ciutat i la seva vocació universal, amb el prestigi i el coneixement en el desenvolupament de parcs temàtics de PortAventura World.A més, les dues entitats s'alien per crear un grup de treball que estudiï projectes a escala internacional com l'obertura, d'una banda, de zones d'entreteniment específiques i, de l'altra, de parcs temàtics de format més gran sota la marca FC Barcelona. El primer concepte combinaria experiències interactives, educatives i d'entreteniment a través de diferents atraccions temàtiques, experiència de restauració i marxandatge, en espais majoritàriament interiors d'entre 500 i 2.000 m2, mentre que el segon contempla el desenvolupament de parcs temàtics de grans dimensions (més de 7 Ha), centrats al voltant d'atraccions, restaurants, botigues, museus, espectacles i altres serveis associats.Aquests projectes combinarien la història del FC Barcelona amb l'experiència i el coneixement en el desenvolupament de parcs temàtics de PortAventura World, demostrats als seus parcs existents: PortAventura, FerrariLand i Caribe Aquatic Park.Juli Guiu, vicepresident de l'Àrea de Màrqueting del FC Barcelona afirma que «aquesta associació amb PortAventura World respon al projecte estratègic del FC Barcelona d'explorar noves maneres de generar recursos dins de la indústria de l'entreteniment. Està en l'esperit d'aquesta Junta Directiva, ser imaginatius perquè el FC Barcelona trobi fórmules per maximitzar el potencial de la marca a tot el món. Fer-ho, a més, amb un company de viatge de l'experiència i l'arrelament al territori com és Port Aventura és per a nosaltres una de les garanties més grans d'èxit».Arturo Mas-Sardá, President del Consell d'Administració de PortAventura World, confirma que «estem entusiasmats d'anunciar avui la nostra nova col·laboració entre el FC Barcelona i PortAventura World per crear una zona única d'entreteniment. Aquest acord és un pas més en la contínua diversificació de PortAventura World cap al segment del futbol i de l'esport, demostrada per les seves reeixides aliances prèvies amb diversos clubs i la constitució de la `joint venture' amb LaLiga. Creiem fermament que aquest nou i desafiant projecte enfortirà no només la marca FC Barcelona i PortAventura World, sinó que també proporcionarà als visitants, experiències inoblidables unint diversió i la passió per l'esport. Junts, estem a punt per portar la intersecció entre l'esport i l'entreteniment a noves alçades».