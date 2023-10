El temporal de migjorn provoca danys a les platges de Salou

L'aigua ha cobert per complet la sorra arribant al passeig i ha desfalcat alguns elements públics de la platja

Actualitzada 20/10/2023 a les 11:37

El temporal de migjorn al mar des d'ahir al vespre i durant aquesta nit ha provocat onatges de fins a 4 metres en alguns punts del litoral tarragoní, provocant problemes en algunes platges del territori. Entre elles, les de Salou.Durant aquesta nit, el mar ha envaït per complet la platja de Llevant del municipi, provocant alguns danys en el material públic. Específicament, passeres i mobiliari de la platja s'ha vist desfalcat pel poder de l'aigua.Altres platges salouenques també han patti danys a les passeres, els lavabos, les brosses i altres serveis com les guinguetes públiques (torres de guaita, salvament i la ludoteca) s'han vist afectades.Algunes guinguetes privades també han vist com l'aigua afectava les seves terrasses sense que s'hagin de lamentar greus danys.Durant les tasques de neteja i reparació, s'aprofitarà per anar desmuntant tots els serveis públics de l'època estival de platja del municipi.