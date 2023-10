El sector turístic de Tarragona programa més d'un centenar de cursos per formar professionals

També s'ha presentat la formació de l'any vinent i en ella es preveue l'organització de més 100 cursos on hi participaran més de 1.500 treballadors i treballadores d'establiments turístics. Entre els cursos previstos n'hi ha sobre l'ús de ChatGPT, cursos de cuina japonesa avançada, tècniques de baig cooking, cursos sobre sostenibilitat mediambiental o com utilitzar TikToK per a empreses, entre altres.

La totalitat de l'oferta formativa prevista es pot consultar a: