El Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils atrau prop de 45.000 persones al Parc del Pescador

Durant els cinc dies de l'esdeveniment, entre l'11 i el 15 d'octubre, es van vendre 70.012 tastos de vi i 49.409 degustacions gastronòmiques

Actualitzada 20/10/2023 a les 18:43

Prop de 45.000 persones van passar al Parc del Pescador entre l'11 i el 15 d'octubre per tastar la 13edició del Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils. Durant els cinc dies que va durar l'esdeveniment es van vendre 70.012 tastos de vi (glups), 49.409 degustacions gastronòmiques (nyams) i 14.600 copes en 14.500 transaccions a través de TPV.La regidora de Turisme, Camí Mendoza, ha explicat que el festival s'ha convertit en un reclam pels cambrilencs i les cambrilenques i un veritable producte turístic a favor de la desestacionalització de la destinació. La regidora també ha destacat la convivència entre diferents perfils de visitants com famílies, grups de joves, empresaris de diferents sectors i un alt percentatge de persones estrangeres.L'esdeveniment va acollir 65 empreses expositores (34 cellers, 2 vinacoteques, 20 restaurants i establiments d'alimentació i 9 d'artesania) i va oferir tastos guiats, tallers i animacions infantils, actuacions musicals localitzades en tres ubicacions, subhastes solidàries de bótes amb la col·laboració de diferents cellers i els artistes de Cambrils Art Total, i sortides en catamarà organitzades pel Nàutic Parc.Una de les novetats de la 13edició ha estat la potenciació del web amb la publicació de la localització dels cellers participants i el detall de la seva singularitat, fent que la fira no acabi el diumenge 15 d'octubre, sinó que l'experiència s'ampliï un cop acabat el festival. Durant el festival, ja es van comptabilitzar 6.000 usuaris i més de 22.000 visualitzacions. Les principals nacionalitats van ser Catalunya, Espanya, Alemanya, França, Regne Unit, Països Baixos i Bèlgica.