El director de PortAventura World assegura que els possibles nous accionistes mantindran el pla d'inversions del parc

David Garcia celebra que serà un nou any de rècord al complex d'atraccions i qualifica Hard Rock «d'oportunitat única»

Actualitzada 20/10/2023 a les 13:11

El director general de PortAventura World, David Garcia, ha assegurat que els possibles nous accionistes del parc d'atracció mantindran el pla d'inversió previst per als pròxims cinc anys. «Passi el que passi en el futur, vingui qui vingui ha de seguir veient-lo com un lloc únic per continuar invertint», ha dit.Tot i això, el responsable ha apuntat que es tracta d'una qüestió de l'accionariat i ha realçat la inversió feta pels actuals accionistes. També ha qualificat «d'oportunitat única» per al territori el projecte de Hard Rock, ja que confia que atrauria clients asiàtics i nord-americans al complex. Enguany, PortAventura preveu assolir entre 5,3 o 5,4 milions de visitants, una nova xifra de rècord, en una temporada que es tornarà a allargar.