El dia més esperat pels Xiquets de Valls

Vella i Joves tenen en cartera dos castells sense folre, un castell de 10 i el Pde8fm

Actualitzada 19/10/2023 a les 19:14

Fa dies i, fins i tot, algunes setmanes que les dues colles de Xiquets de Valls esperen la cita de Santa Úrsula d'aquest 2023. A diferència d'altres temporades, els objectius semblen clars des de fa un temps i el treball dels darrers assajos ha anat clarament enfocat a un pòquer de castells que exemplifica a la perfecció l'essència castellera vallenca: rivalitat i ambició. Les dues colles volen sortir victorioses de la plaça del Blat i presenten un programa molt similar amb només una variant. Dos castells sense folre, el castell de 10 i el gran pilar de mèrit passen pel cap de Manel Urbano i Edu Toda, els caps de colla de la Vella i la Joves, que han de decidir l'ordre com els ensenyen a plaça. Si tot el que es proposen es descarrega, serien les millors exhibicions mai vistes al món casteller.La Colla Vella dels Xiquets de Valls podria començar amb el 4 de 9 sense folre, un castell que aquesta temporada van descarregar a la diada de Santa Tecla – el Primer Diumenge en l'única ocasió que l'han provat. De fet, pilar de mèrit a banda és l'únic dels seus objectius que han descarregat enguany. El repte per a la segona ronda seria el 4 de 10 amb folre i manilles que el món casteller no veu, com a mínim carregat, des de 2017, quan precisament el va fer la Vella per Santa Úrsula. La clau d'aquesta estructura mastodòntica serà precisament que l'encaix entre folre, manilles i quarts no defalleixi. El tercer castell de la jornada seria el 2 de 8 sense folre, que han carregat per Sant Fèlix i el Mercadal. Si algun d'aquests castells falla, també tenen en cartera el 4 de 9 amb folre i pilar, que aquesta temporada han dominat d'una manera extraordinària.La Colla Joves Xiquets de Valls té sobretot un gran objectiu: el 3 de 10 amb folre i manilles. L'han intentat quatre vegades en la seva història durant els anys 2015 i 2016, però encara no l'han pogut assolir. A falta de l'últim assaig presenta garanties i genera tanta il·lusió a la colla que es podria convertir en el castell de sortida. A la segona ronda els vermells podrien intentar el 4 de 9 sense folre que ja van descarregar per Sant Fèlix i a la tercera el 2 de 8 sense folre, que a l'assaig han arribat a fer sencer, però a plaça els va quedar carregat a Altafulla a mitjan setembre. El remat final també seria el pilar de 8 amb folre i manilles que la Joves no ha pogut descarregar mai per Santa Úrsula, tot i que sí que el va fer a la plaça del Blat el 2017 durant l'actuació de la Diada Nacional. Durant les últimes setmanes també han assajat el 5 de 9 amb folre, una alternativa en cas que s'hagin de reconduir els objectius.