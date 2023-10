David Raya guanya el Premi Dow i reivindica el talent jove com la clau de futur

Ahir es va celebrar l'acte d'entrega d'aquest guardó dirigit a estudiants del Màster en Enginyeria Química i que ofereix una oferta laboral a l'empresa

«Les col·laboracions entre la universitat i les empreses són essencials per potenciar els joves talents; els talents que seran clau per a renovar la indústria, descarbonitzar-la i fer-la sostenible». Aquestes eren les paraules que ahir pronunciava David Raya, guanyador de la 45a edició del Premi Dow, en l'acte d'entrega del guardó. El reconeixement, que distingeix un dels alumnes del Màster en Enginyeria Química de l'ETSEQ i li ofereix una oportunitat laboral per a treballar a Dow, és un dels premis amb més trajectòria i renom del sector. Així ho recordava el director del Complex Industrial de Dow a Tarragona, Ignasi Cañagueral. «Fa molts anys que apostem pel talent jove, perquè són els joves els que descarbonitzaran el planeta i faran l'economia circular». I afegia: «Universitats com la URV els preparen per fer-ho».



Una revolució sostenible

Cañagueral també posava l'accent en l'alt nivell dels finalistes del Premi Dow, Laura Molina, Carlos Guindán, Roger Porro i Jaume Porté. «Tots ells s'enduen el bagatge après durant els seus estudis per resoldre els problemes que tenim com a societat», assegurava. Per la seva part, el director general de Dow per a Espanya, Antonio Logroño afirmava que «la química és essencial en la transformació cap a una societat més sostenible». I constatava: «El nostre esperit de transformació ens porta sempre a voler el millor talent; guanyador i finalistes simbolitzeu el talent que la societat necessita».Justament els reptes i oportunitats de futur i el paper que tindran els joves enginyers en aquest escenari van ser els altres grans protagonistes de l'acte. Rafael Cayuela, Director Sènior d'Estratègia i Sostenibilitat de Dow per Europa, Orient Mitjà, Àfrica i l'Índia va oferir la ponència. En la seva intervenció, el directiu va assegurar que aquesta quarta revolució industrial que estem començant serà digital, però també sostenible i social. I és que per a Cayuela la digitalització no serà l'únic motor que impulsarà les transformacions que estan per venir, sinó que ho seran la sostenibilitat i la necessitat de donar resposta als reptes que planteja l'emergència climàtica. I en això la química hi jugarà un paper clau.«La química representa entre el 70 i el 90% de les emissions induïdes dels grans sectors productius. Si descarbonitzem els nostres processos i l'energia que consumim i circularitzem i desfossilitzem les nostres matèries primeres, permetrem la descarbonització de tota la societat» explicava el ponent. «L'èxit de la química i dels materials permetrà l'èxit de la humanitat. L'èxit de la química ens permetrà que el planeta passi de codi vermell a codi verd», afegia amb convicció.I és que per a Cayuela la situació a la qual ens enfrontem no només és un repte sinó «l'oportunitat més gran de negoci de tota la història». Ara bé, per arribar a temps, el directiu assegura que empreses, administracions, universitats i societat han de treballar plegats.El rector de la URV, Josep Pallarès, va compartir aquest missatge: «Tenim projectes conjunts amb Dow i hem de treballar plegats i formar els nostres estudiants amb coneixements, però també amb valors». Per la seva part, l'alcalde de la Canonja, va encoratjar a tots els joves enginyers a impulsar aquesta transformació: «Sereu la revolució d'aquest futur que tots esperem. Amb l'empenta que teniu, sé que ho aconseguireu».Així mateix, el Secretari d'Indústria de la Generalitat, Albert Castellanos, va ressaltar l'aposta del govern per impulsar el sector industrial i fer que suposi el 25% del PIB de Catalunya i a l'hora va assegurar que la química jugarà un paper clau, no només en la transformació sostenible, sinó també a l'hora «equilibrar Catalunya» i evitar la centralització a l'àrea de Barcelona.