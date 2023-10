Cambrils mostra la seva gastronomia a les agències de viatge a Madrid

El patronat ha participat en una degustació de tapes, productes i vins amb pantalla gran

Actualitzada 20/10/2023 a les 15:59

Cambrils és una de les nou destinacions de Saborea que ahir va oferir a les agències de viatge de Madrid una completa degustació de tapes, productes i vins en un format audiovisual immersiu. La presentació de les propostes gastronòmiques es va portar a terme en un estudi de rodatge amb una pantalla gegant i utilitzant els cinc sentits.Concretament, la presentació va comptar amb la col·laboració de la Cooperativa de Cambrils com a principal productor gastronòmic i el propietari del Pòsit, Àngel Pérez, amb una degustació de la seva crema de galera i els seus productes Aproppòsit. A més, també han participat Burgos, Ciudad Real, Cullera, Gran Canaria, Segovia, Sevilla, Tenerife i Valladolid, que van desplegar un ampli conjunt de propostes basades en productes i elaboracions dels seus territoris.El format de la presentació va permetre que mentre els agents gaudien de les degustacions de cada destinació ofertes per cuiners i productors, també es poguessin entrevistar amb els tècnics de cada destinació i conèixer les seves propostes turístiques.Tot i les inclemències del temps, van assistir a l'esdeveniment més de 50 agències de viatge especialitzades en turisme gastronòmic, convocades per la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV), en el marc de la col·laboració amb Saborea España dels últims tres anys.L'acte va comptar amb la presència d'Emilio Gallego, secretari General de Saborea España i de Pablo Parrilla, vicepresident econòmic de CEAV, juntament amb diversos responsables institucionals de les destinacions, com la gerent del patronat de Turisme de Cambrils, Amèlia Rico.