L'hospital de Valls reconegut amb un premi a l'excel·lència sanitària

Els premis BSH han distingit el servei de Ginecologia i Obstetrícia i l'equip de llevadores del centre

Actualitzada 19/10/2023 a les 10:54

El Pius Hospital de Valls ha estat reconegut entre els millors centres sanitaris a l'Estat espanyol en el marc dels prestigiosos Premis BSH – Best Spanish Hospital Awards que concedeix anualment Higia Benchmarking, consultora especialitzada en l'anàlisi d'indicadors de gestió i atenció sanitària. En concret, els premis han reconegut la qualitat del servei de l'àrea de processos materno-infantils integrat pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia i els equips de llevadores de la unitat de parts i de l'àmbit quirúrgic del centre sanitari vallenc.Els premis BSH reconeixen els centres més avançats de les àrees clíniques de processos mèdics, quirúrgics i materno-infantils de la que, en aquest últim cas, el Pius de Valls ha estat distingit com a segon millor en la categoria d'hospitals comarcals junt amb l'Hospital de Figueres que ha rebut el primer premi. També s'ha reconegut en altres categories les unitats materno infantils de la Clínica Corachan, l'Hospital Universitari Puerta del Sur de Madrid o l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, entre d'altres.A l'acte de lliurament de premis celebrat a principis d'octubre a la sala d'actes de Casa de la Convalescència de Barcelona, hi van assistir en representació del Pius Noemí Nieto, directora gerent del centre, Joan Vilà, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, i Montse Bach, responsable de les llevadores del Pius.