L'Estat es compromet a pagar els 700.000 euros d'indemnitzacions als veïns de Lilla per les esquerdes

El Mitma i Castellà es reuneixen amb l'alcaldessa Glòria Rovira cinc dies abans d'inaugurar el túnel del coll de Lilla

Actualitzada 19/10/2023 a les 12:58

Rovira també ha assegurat que, finalment, serà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) - propietari de la via- qui avanci el pagament de les indemnitzacions, després d'arribar a un acord amb Acciona -empresa executora de les obres-. Tot i això, l'alcaldessa continua mostrant-se preocupada pels sorolls que generarà el pas de vehicles per l'autovia. «El panorama del poble ha canviat moltíssim per les obres i per l'imminent trànsit de vehicles», ha lamentat. Tot i la instal·lació de pantalles acústiques, Rovira ha afirmat que resten a l'espera de saber «si seran suficients».

El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports (Mitma), Xavier Flores, s'ha compromès a pagar les indemnitzacions per les esquerdes als veïns de Lilla aquest 2023. Ho ha fet aquest dimecres en una reunió amb el delegat del govern espanyol a Tarragona, Santiago Castellà, i l'alcaldessa del municipi, Glòria Rovira. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar l'ACN, Flores ha assegurat que «intentarà fer tot el possible per solucionar el tema abans d'acabar l'any». Rovira ha celebrat l'anunci, però ha subratllat que els diners pressupostats en el peritatge de fa un any «han quedat petits». La trobada ha tingut lloc cinc dies abans de la inauguració del túnel del coll de Lilla, previst pel 23 d'octubre.