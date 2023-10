L'esperit de Halloween envaeix Salou amb la segona edició del 'Salouween'

Música, restauració, xous, animació i dinamització comercial tematitzaran el terror a Salou

Actualitzada 19/10/2023 a les 15:59

L'alcalde de Salou, la regidora de Joventut, Infància i Lleure i de Festes , Pere Granados, Noelia Izquierdo i Xavier Montalà, han donat a conèixer aquest dijous al matí el programa 'Salouween'. La presentació als mitjans de comunicació ha tingut lloc al Museu de Cera de Barcelona. Els assistents han pogut gaudir d'un 'show', on els zombis i el terror han guanyat tot el protagonisme. Salou es transformarà, del 19 al 31 d'octubre, en una ciutat terrorífica. Es tracta de la segona edició de «Salouween», una iniciativa molt exitosa que l'any passat va debutar amb la participació de més de 25.000 persones al carrer.L'Ajuntament de Salou, a través de les regidories de Dinamització Econòmica, Joventut i Infància, han apostat fort, novament, per aquest format transversal i festiu per celebrar el Halloween, el qual converteix el municipi en un veritable focus d'atracció de la Costa Daurada durant 12 dies de terrorífica i frenètica activitat, fonamentalment als carrers. L'alcalde Pere Granados ha dit que Salouween ja és una 'marca' que contribueix a la desestacionalització de la temporada i a reactivar l'economia, atenent que es tracta d'activitats que beneficien a diferents sectors. Ha fet èmfasi en les diferents activitats previstes en un programa que està pensat per gaudir-lo també en familia.Salouween l'any passat va obtenir un molt bon èxit de convocatòria i que enguany vol consolidar-se com a punt àlgid de la campanya turística de tardor. Un dels actes més concorreguts és el "Salouween Street". El passeig Jaume I, el més emblemàtic i concorregut de Salou, es convertirà en una zona tematitzada, lúdica i festiva, amb més de 100 establiments d'oci i restauració, decorats amb elements i personatges sinistres i amb espai reservat per a terrasses. El replet programa de Salouween donarà vida al municipi fora de la temporada estiuenca, i esdevenint, sens dubte, en un bon exemple real de desestacionalització turística.El dia 22, a les 20h, el Teatre Auditori de Salou, acollirà, l'obra de teatre 'Pánico 13'. També formen part de la programació el Passatge del Terror a la Masia Catalana, que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 d'octubre. Es tracta d'un espectacle singular i terrorífic, situat en una antiga construcció rural, dins d'una finca de 5.260 metres quadrats, a l'avinguda de Carles Buïgas, en ple cor del nucli turístic de Salou.Torna també l'exitós Salouween Parade, el qual preveu atraure milers de persones disfressades de monstres i zombies. És una cita pensada per gaudir-la amb amics i família, on la diversió està assegurada. Aquesta activitat tindrà lloc el dimarts, 31 d'octubre, a les 19.30 h.El mateix dia, a la tarda, i reservada al públic infantil, s'ha programat una marató de maquillatge, que amenitzarà la coneguda Dj MoM amb la seva música. En aquest acte, els més petits gaudiran d'una xocolatada i molta gresca. També per al públic infantil, el dissabte 28 d'octubre, es durà a terme un espectacle de monstres, a la concorreguda plaça del Carrilet.