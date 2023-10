L'Eina-ERC Altafulla acusa l'antic equip de govern de gastar massa en cultura i sobresous

L'alcalde afirma que falten 800.000 per quadrar el pressupost i que caldrà apujar l'IBI i la taxa d'escombraries

Actualitzada 19/10/2023 a les 14:02

L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera (L'Eina-ERC), ha acusat l'anterior equip de govern encapçalat per Alternativa Altafulla d'haver fet despeses excessives per «electoralisme» just abans dels darrers comicis. «Es va posar el pressupost municipal al servei d'un partit», ha denunciat.Especialment ho ha atribuït a una programació cultural d'alt nivell que el municipi no pot assumir que hauria deixat un forat de 161.000 euros en un any, a un complement salarial per als treballadors del consistori per valor de 50.000 euros i diverses factures que no tenien assignada una reserva pressupostària. Amb tot, l'equip de govern actual afirma que manquen 800.000 per quadrar els comptes de l'any que ve i que pujaran l'IBI i la taxa d'escombraries.