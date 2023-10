L'Ajuntament de Salou rep als participants de Mister RNB España 2023

La gala final se celebrarà al municipi diumenge

Actualitzada 18/10/2023 a les 21:14

L'Ajuntament de Salou va rebre ahir als 52 participants provincials del certamen nacional masculí del Reinado Nacional de Belleza (RNB) 2023. Els participants conviuran al municipi del Tarragonès fins a pròxim dilluns, 23 d'octubre, però serà aquest cap de setmana quan un d'ells es proclami Míster RNB España 2023. Dissabte a les 19 h.. l'Hotel Alannia Salou acollirà la fase preliminar i serà diumenge quan se celebri la gala final.El vencedor mundial del títol Míster Supranational 2023 a Polònia, el pontevedrès Iván Álvarez, lliurarà el títol Nacional al nou aspirant. Amb ell, el turolenc Borxa Ramo, top 10 a Míster International 2023, el valencià Jesús Miguel, top 15 a Míster Global 2022 i el madrileny Pablo Estrada, segon Finalista a Caballero Universal 2022 a Veneçuela, passaran el testimoni com els ambaixadors oficials als quals siguin escollits vencedors.El candidat de Míster RNB Tarragona, Xavier Flo, explicava ahir, durant la recepció, que «em vaig presentar per enfocar-me amb el modelatge, que era una cosa que tenia abandonada i m'agrada bastant». En aquest sentit, destacava que «l'RNB era una oportunitat a la qual no podia dir que no, i per això em vaig animar». El tarragoní celebrava també que la final la pogués jugar a casa: «Quan em van dir que era a Salou, em vaig posar molt content, és una ciutat veïna que freqüento molt».Per la seva banda, l'alcalde de Salou, Pere Granados, celebrava l'acollida del certamen, ja que «és una oportunitat de promoció turística a casa nostra». Granados explicava que «és molt important que tinguem 52 representants de totes les províncies de l'estat espanyol i també que visitin i coneguin la nostra ciutat», afegint que «d'aquesta manera, quan tornin a les seves províncies, faran d'ambaixadors de Salou».