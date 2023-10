Els pioners del rock català tornen a escena

Ricky Gil i Biscuit presenten aquest dissabte, al Casino de Constantí, el seu nou treball 'Artefactes sonors de l'underground català'

Actualitzada 18/10/2023 a les 20:10

Aquesta tardor l'aparador musical català hi ha una proposta que es capbussa en els tresors amagats del rock català dels anys 60 i 70. Es tracta del nou treball de Ricky Gil i Biscuit,(Chesapik).És un disc amb dotze cançons que versionen temes molt i poc coneguts d'artistes catalans d'aquestes dues dècades, entre els quals hi ha noms com els d'Albert Batiste, Toti Soler, Sisa, Gato Pérez o Guillermina Motta. «Moltes cançons s'havien publicat en discos petits, enque havien tingut poca distribució i que són difícils de trobar. Són treballs històrics, però que potser poca gent ha escoltat», explica el Ricky.Aquest és el segon disc de l'excomponent de Brighton 64, Top Models i Matamala amb els Biscuit, la banda de Vilanova i la Geltrú formada per Armand i Xavi Carmona, David Charro, Fermí Roca i Àngel Zambudio, amb qui el 2021 va publicar(Chesapik).El Ricky recorda que va ser precisament preparant el repertori per als concerts d'aquell treball que va sorgir la idea de versionar clàssics del rock català: «Volíem incorporar algunes cançons extra per completar el repertori i ens vam fixar en les cançons dels músics catalans dels 60 i 70. A poc a poc, va sorgir la idea de fer un disc temàtic amb versions d'aquestes dues dècades».El punt de partida, explica Gil, «era fer-ne la nostra pròpia interpretació, fent el que ens demanava cada cançó.de Toti Soler, per exemple, ens va sortir de manera molt natural interpretar-la com ho feia ell, només accelerant-la una mica. I, en canvi,de Gato Pérez, que és una rumba, nosaltres l'hem fet molt més rock».En aquest treball han comptat, a més, amb col·laboracions destacades. «Com que cada cançó era d'un intèrpret diferent, es prestava molt al fet que n'hi hagués», admet del Ricky. Així, van aconseguir reunir en una tarda músics veterans com Jordi Batiste, Melodrama o Manel Joseph. Aquest univers sonor es completa amb la presència de dues veus femenines, les de Joana Serrat i Namina, «dues cantants d'una altra generació que han donat un color molt xulo a les cançons».s'ha publicat en format vinil, en una acurada edició que inclou informació sobre cadascun dels temes. També es pot trobar ja a les plataformes digitals. La presentació d'aquest nou treball de Ricky Gil i Biscuit es farà aquest mateix dissabte, 21 d'octubre, al Casino de Constantí, a les 22.30 h. El concert serà una preestrena abans que la banda porti el directe a Barcelona. El preu de les entrades és de 10 euros (8 euros per als socis) i es poden comprar al mateix Casino.