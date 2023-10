Els bolets tornaran a cobrar protagonisme aquest cap de setmana al Morell

Aquest cap de setmana es combinen cultura i gastronomia en una iniciativa que permet veure i també degustar bolets

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:14

El final del mes d'octubre, al Morell, és sinònim de l'Exposició de Bolets. Un any més, l'entitat Tocats del Bolet, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Morell, organitza una nova mostra micològica, un esdeveniment amb una llarga i consolidada trajectòria que aquest 2023 arriba a la 27a edició.Un acte que manté un dels canvis de l'any passat, l'emplaçament, que tornarà a ser al Centre de Serveis per a la Gent Gran del municipi, on es podran veure unes 200 varietats diferents de bolets, des de les més conegudes fins a les més rares i escasses. «Aquest any està sent força complicat poder trobar bolets, i estem anant a uns 400 km a la rodona a buscar-los, cap a Terol, el Pirineu català i, fins i tot, el Pirineu francès», explica Francisco Villanueva, un dels membres fundadors de l'entitat.En llocs més propers, la sequera i les altes temperatures han complicat l'aparició de bolets. Com sempre, a la mostra es recreen els espais perquè siguin similars als hàbitats naturals, i s'hi podran contemplar tant espècies comestibles com no comestibles, a fi que els visitants també puguin aprendre a distingir-los. I com a al·licient, des de l'entitat, conviden tota la ciutadania a visitar la mostra per poder gaudir d'una sorpresa.La mostra es podrà veure dissabte 21, de 16 a 21 hores, i diumenge 22, de 10 a 20 hores. A més, i com ja és tradició, diumenge al migdia arribarà el moment gastronòmic de l'esdeveniment, amb una degustació al pati del Centre de dia de plats elaborats amb els bolets com a ingredient bàsic: consomé de bolets, estofat de caça i bolets i bolets a la planxa. En la darrera edició es van servir un total de 400 racions, i enguany s'espera assolir una xifra similar. Un esdeveniment que s'ha convertit en una cita de referència per als amants de la micologia del nostre territori.