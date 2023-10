El Palau Güell i la Casa Botines es promocionaran a les Jornades Modernistes dels Pallaresos

També s'ha confirmat que es promocionarà l'edifici de Jujol a San Joan Despí, Can Negre

Dos destacats edificis vinculats al modernisme català estaran presents promocionant-se a les III Jornades de Divulgació Històrica Modernista del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900. Es tracta del Palau Güell de Barcelona i de la Casa Botines, de Lleó.Són dues obres d'Antoni Gaudí, i en el segon cas, una de les tres que va realizar fora de Catalunya. Per la seva banda, el Palau Güell és Patrimoni de la Humanitat.Els dos equipaments es promocionaran als Pallaresos els diez 4 i 5 de noviembre amb estands propis.Es tracta d'una col.laboració entre l'Ajuntament dels Pallaresos i ambdues institucions que es va començar a gestar l'any passat i que es va tancar el setembre passat amb la presència dels Pallaresos a la II Feria Modernista de León.Allí, l'alcalde dels Pallaresos, Xavier Marcos, i el coordinador de les Jornades Modernistes, Elies Torres, van acabar de lligar la vinguda de les dues institucions amb sengles reunions que van mantener amb els seus màxims responsables., ha destacat l'alcalde, que ha agraït especialment la tasca de suport fet per Elies Torres i per l'experta en Modernisme i membre de la comissió organitzadora Àngels Creus.Un tercer equipament destacat que ha confirmat que estarà present als Pallaresos és Can Negre, un dels grans edificis civils fets per l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol a Sant Joan Despí, localitat on té obra molt rellevant.