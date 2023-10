Desarticulen un grup criminal que assaltava habitatges de Valls i Tortosa

Els lladres utilitzaven la metodologia 'bumping', ja que obrien les portes dels habitatges sense danyar la porta o el pany

Actualitzada 19/10/2023 a les 14:52

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que assaltava habitatges arreu del territori català. Els agents van arrestar els dies 16 i 17 d'octubre tres homes que haurien assaltat entre juny i setembre nou domicilis a Lleida, Balaguer, Almacelles, Valls, Tortosa i Berga. Utilitzaven en tots els robatoris un 'modus operandi' similar.Amb una metodologia molt especialitzada anomenada 'bumping', els lladres obrien les portes dels habitatges sense danyar la porta o pany. Prèviament, trucaven als intercomunicadors per assegurar-se que no hi havia ningú al domicili en aquell moment.Els investigadors també van determinar que els robatoris es feien durant la franja horària de matí i migdia. A més, per la descripció que van donar possibles testimonis i a través de les gravacions de càmeres de videovigilància d'alguna comunitat de veïns, es va descobrir que els lladres eren sempre les dues mateixes persones.Una d'elles s'encarregava d'obrir la porta principal de l'immoble i efectuar la vigilància, mentre l'altra passava per les diferents plantes de l'edifici per tal de localitzar una porta que tingués un pany vulnerable a la metodologia del 'bumping' o rossinyols.Un cop a l'interior dels habitatges, el lladre feia una recerca ràpida i se centrava a sostreure joies, diners, rellotges o petits aparells electrònics de cert valor. El grup criminal tenia altres membres que donaven suport logístic i s'encarregaven de vendre les joies i els aparells electrònics en botigues de compravenda d'objectes de segona mà i en botigues que compren or i plata.Els Mossos van detenir el passat dilluns a Lleida dos dels implicats i l'endemà, a Girona, un tercer. Tenen entre 32 i 40 anys. Se'ls relaciona amb nou robatoris amb força comesos entre el 3 de juny i el 18 de setembre. Se'ls acusa de tres robatoris a Lleida, dos a Balaguer i un a Almacelles, Valls, Tortosa i Berga.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions ni que els implicats puguin estar relacionats amb altres fets delictius similars. Els detinguts a Lleida van quedar en llibertat el mateix dia després de declarar a la comissaria. El tercer detingut passarà aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.