Ecovidrio ha instal·lat dos contenidors de vidre roses a la Rambla Jaume I i al passeig Albert per recaptar diners per la Fundació Contigo

Actualitzada 19/10/2023 a les 16:08

L'Ajuntament de Cambrils commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama amb l'objectiu de crear consciència i promoure l'autoexploració, l'accés a controls, diagnòstics i tractaments oportuns i efectius. Des d'ahir i fins dilluns es podrà veure el crespó rosa penjat a la façana de l'Ajuntament, com a símbol de la lluita contra el tumor més freqüent en les dones occidentals.A més, enguany Ecovidrio i l'Ajuntament de Cambrils han instal·lat dos contenidors roses a la Rambla Jaume I i al passeig Albert, que durant les properes dues setmanes serviran per recaptar fons per a la recerca d'aquesta malaltia a través del reciclatge d'envasos de vidre.La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, convida les dones d'entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys.La prevenció és un altre element bàsic per reduir l'impacte de la malaltia. Malgrat que no se'n coneixen les causes exactes, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de tenir un càncer de mama: mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat -especialment després de la menopausa-, fer activitat física regularment, reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.