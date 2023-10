Torredembarra aprovarà la millora d'un tram de l'antiga carretera de la Riera

Els treballs permetran fer més accessibles els terrenys on es construirà el futur Centre d'Assistència Primària

Actualitzada 17/10/2023 a les 19:12

El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra debatrà l'aprovació inicial del projecte per les obres de reurbanització d'un tram de l'antiga carretera de la Riera per millorar l'accessibilitat als terrenys on es construirà el futur CAP en la sessió que se celebrarà demà. La zona d'actuació d'aquesta primera fase comprèn el tram de l'antiga carretera entre els encreuaments amb el carrer del Catllar i el carrer de la Riera de Gaià (al polígon), amb una longitud de 300 metres. El pressupost inicial és de 517.863,50 euros i un termini d'execució de 32 setmanes.Segons el govern local, l'objectiu de connectar el nucli de Torredembarra amb el futur CAP de manera accessible per als vianants, suposarà la supressió del vial lateral existent de l'antiga carretera de la Riera de Gaià, que passarà a ser una vorera ample, amb zones verdes integrades, i serà la prolongació de la vorera del carrer de la Riera de Gaià i el carrer de l'Hort de l'Oca.Aquesta vorera es dotarà d'una zona d'aparcament i parada de bus, així com un carril exclusiu per a bicicletes, al qual se li donarà continuïtat amb la resta del municipi. Aquest tram de vorera unirà el carrer de la Riera de Gaià fins a l'aparcament existent. S'adequarà el nou accés al carrer de l'Hort de l'Oca directament a l'antiga carretera, ja que actualment s'hi accedeix des del vial lateral. D'altra banda, es pintarà un pas de vianants perquè puguin travessar el carrer de l'Hort de l'Oca i l'antiga carretera, amb semàfors per regular el trànsit.Segons ha informat l'Ajuntament, pel que fa al costat esquerre, s'adequarà una vorera ampla, on es barrejaran paviments amb zones verdes integrades i jardineres. Seguint la mateixa estètica i materials emprats en la vorera dreta. També es preveu construir una rotonda a l'encreuament amb el carrer del Catllar, el vial que dona accés a la Zona Esportiva Municipal i a la zona d'aparcament existent.Es modificarà lleugerament el traçat, per donar una mica més d'amplada a la vorera dreta. Es mantindrà un carril per a cada sentit de circulació, però aquests reduiran la seva amplada i així reduir la velocitat del trànsit rodat. També es preveu la renovació total de l'enllumenat públic. L'Ajuntament ja ha demanat dues subvencions per al finançament de les obres: 300.000 euros a una línia de Next Generation, per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic, i 150.000 euros a la Diputació de Tarragona.