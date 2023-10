La Tramoia ret homenatge al 'mestre' Graset

El grup de teatre vila-secà organitza la 1a Mostra de Teatre Pep Graset, qui va ser fundador de la companyia i també home clau en la cultura local

Actualitzada 17/10/2023 a les 20:05

La millor manera d'homenatjar un home de teatre és programant teatre. Així ho han decidit els membres de La Tramoia, la companyia de Vila-seca que aquesta mateixa setmana ha presentat la primera edició de la Mostra de Teatre Pep Graset. Aquesta iniciativa vol ser un homenatge a la figura de Graset, fundador de la companyia, i persona estretament vinculada a la dinamització cultural del municipi. Graset va morir l'any 2018 deixant els membres de La Tramoia amb el desig i la necessitat de fer alguna cosa per preservar-ne la memòria. «Després de valorar diverses opcions, vam pensar a fer una mostra de teatre. I, a més, que fos teatre amateur emergent i inèdit», explica Alícia Bescós, presidenta de l'entitat.D'aquesta manera, subratlla, la companyia aposta per «reinvindicar el teatre amateur i també els petits dramaturgs que sovint sorgeixen d'aquestes companyies», els quals, detalla Bescós, «solen tenir dificultats per trobar una companyia que els pugui interpretar». Per tot plegat, les quatre obres que conformen la programació d'aquesta primera Mostra són peces inèdites. Han estat seleccionades entre la vintena que s'havien presentat a la convocatòria, que es va fer a través de la Federació de Teatre Amateur de Catalunya, de la qual també en forma part la mateixa Tramoia.La mostra arrencarà aquest dissabte dia 21 ambdel Centre de Teatre d'Arbúcies. És una comèdia a dues veus escrita per Jordi Ferragut que beu de les comèdies de situació franceses. L'endemà, diumenge 22 d'octubre, es representaràde la Companyia8 de Terrassa. Es tracta d'una comèdia sobre una família disfuncional de tres generacions que és controlada per la. Després, la Mostra saltarà al cap de setmana següent.Dissabte 4 de novembre es representarà, una adaptació molt lliure del clàssic, produïda pel grup de teatre Qollunaka de Terrassa. Finalment, diumenge 5 la programació es clourà amb, una proposta del grup de teatre Deixalles81 de Sant Feliu de Codines, que aborda l'assetjament des del punt de vista dels agressors. Totes les sessions es faran al Teatre El Centru de Vila-seca. Les representacions de dissabte seran a les 19.30 h. i les de diumenge a les 18.30 h. El preu de les entrades és de 10 euros, amb la possibilitat de comprar un abonament per a tot el cicle a un preu de 30 euros.Pep Graset, empresari del sector dels apartaments i apassionat del teatre, es va iniciar en aquest món als anys 60, de ben jove, amb un grup que es deia la Truita i que més endavant passaria a dir-se Pa Torrat i, més endavant encara, La Tramoia. Als anys 80 la companyia va caure en declivi. «Fins que el 1992, un grup de joves del poble que volíem fer teatre el vam anar a buscar. A ell només li va faltar gent que, com sempre deia, volguési de seguida ens va dir que sí», recorda l'Alícia.«Per a nosaltres, el Pep sempre va ser un referent, primer en el món de la cultura i després en el teatre, per tot el que ens va ensenyar sobre els autors, els textos i la poesia», assegura. «Del Pep, vaig aprendre a escollir bé els textos per trobar l'equilibri entre el text que vols i els actors que tens a la companyia. També a posar en valor la feina dels actors i a encoratjar-los per fer-los créixer a l'escenari», conclou.