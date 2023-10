La Guàrdia Civil intensifica els controls per a la protecció de les muntanyes de Tarragona

L'augment del trànsit de motocicletes TT per vies no autoritzades o fora de pistes, incrementa l'erosió del terra i pot alterar el medi o fins i tot pot provocar incendis

Actualitzada 18/10/2023 a les 11:03

El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, en l'exercici de les tasques de protecció del medi ambient, està intensificant el control de les muntanyes de Tarragona, per intentar evitar el trànsit de motocicletes TT per vies no autoritzades o fins i tot fora de pistes.Com a conseqüència de l'augment del trànsit de motocicletes TT, especialment els caps de setmana per vies no autoritzades, camp a través, fora de pistes o camins, tallafocs, vies forestals d'extracció de fusta o lleres de rius secs, el SEPRONA ha elaborat una estratègia serveis per al control d'aquest tipus de vehicles.En aquest cas, dissabte passat dia 14 a la localitat de Salomó, s'ha efectuat un operatiu de control per evitar que les motocicletes facin un mal ús de la muntanya, informant alhora tots els usuaris, que han de circular de manera respectuosa amb el medi natural i per camins i pistes de terra autoritzades, a una velocitat màxima de 30 km per hora.La potència i la maniobrabilitat d'aquests vehicles i l'accés a aquestes zones on habiten espècies animals i vegetals d'interès natural constitueixen una amenaça que de vegades posa en perill el manteniment de l'equilibri ecològic i la conservació del medi natural.L'operatiu policial a Salomó va estar format per 8 agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona, que van comptar amb la col·laboració d'un dron pilotat per agents dels Equips PEGASO de la Guàrdia Civil de Barcelona i Tarragona.Els agents dels Equips PEGASO estan formats pel pilotatge d'aquests dispositius aeris i des de l'aire poden detectar irregularitats comeses per aquest tipus de motocicletes.Durant l'operatiu que va durar tot el matí del dissabte, es van detectar 2 irregularitats i es van formalitzar les corresponents actes-denúncia amb proposta de sanció, dirigides al Departament d'Acció Climàtica i Agenda Rural., mantenint a més entrevistes, amb grups de ciclistes, senderistes i ciutadans de la localitat.El SEPRONA recorda que les pèrdues de sòl (erosió) a la muntanya, que pot produir una motocicleta TT que passa per sendes naturals, va més enllà de la mera erosió que provoca el rodament dels pneumàtics.Aquest tipus de vehicles van dotats de motors d'alta potència que circulen a moltes revolucions i poden provocar espurnes, cosa que comporta un risc d'incendi que no es pot menysprear, tenint en compte a més la sequedat del terreny, que ha provocat aquest estiu passat, un temps tan calorós.