Joan Dausà actuarà a Reus i a Salou en la seva nova gira de Nadal

Actualitzada 18/10/2023 a les 18:22

El cantant Joan Dausà oferirà una gira de Nadal arreu del territori amb actuacions íntimes en format de piano i veu, on repassarà el seu cançoner i cantarà nadales i altres singularitats. La primera data anunciada a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona es va exhaurir en 35 minuts. La gira compta amb una segona data a Santa Maria del Mar i passarà per Vilada, Salou, Reus, Sabadell i Figueres.Les entrades es posen a la venda aquest dimecres al web de l'artista. Dausà també ha anunciat que està preparant una nova cançó inspirada en la festivitat del Nadal que es publicarà properament i que es podrà escoltar en directe durant la gira. Fa tres anys que el seu tradicional concert de Nadal es realitzava només a Barcelona i el cantant ha decidit actuar també arreu del territori.Després d'aquests concerts de Nadal, el 20 de gener, Dausà tancarà tres anys de gira al Palau Sant Jordi amb l'espectacle anomenat La Gran Bogeria. En l'actualitat ja s'han venut més de 12.000 entrades. Després d'aquest concert l'artista iniciarà un temps de descans per poder preparar noves cançons de cara al 2025.