Constantí acollirà un partit amistós entre el Nàstic Genuine i la Fundació Barça Genunine

El partit es disputarà aquest dissabte 21 d'octubre a les 11.30 h.

Actualitzada 18/10/2023 a les 11:12

El Camp de Futbol Municipal La Coma acollirà aquest dissabte 21 d'octubre un partit molt especial entre l'equip del Nàstic de Tarragona Genuine i l' equip Fundació Barça Genuine. El partit, organitzat per l'Ajuntament de Constantí i el Centre d'Esports Constantí, s'iniciarà a les 11.30 hores. L'entrada serà lliure per a tots els aficionats que desitgin donar suport a les jugadores i jugadores.D'aquesta manera, Constantí serà la seu d'aquest esdeveniment esportiu que reunirà dos dels equips més representatius de LaLiga Genuine tot jusT un mes abans de l'inici de la competició oficial 2023-2024, els dies 17,18 i 19 de novembre al Complex Esportiu de Salou.L'equip grana es troba doncs en plena pretemporada, ja ultimant la posada a punt per aquest nou curs 2023-2024 i la preparació física de cada dilluns que segueix l'equip dirigit per Rafel Magrinyà es completarà amb aquest duel amistós entre el conjunt grana i el Fundació Barça Genuine. Després de dues temporades consecutives disputant l'amistós a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en aquesta tercera edició l'equip blaugrana es desplaçarà fins a Constantí per compartir els valors de l'esport i el futbol que caracteritzen a les dues entitats i a tots els participants de LaLiga Genuine.L'esdeveniment compta amb la col·laboració de BASF, Port de Tarragona, Diputació de Tarragona i Fundació La Caixa, patrocinadors oficials del Nàstic Genuine.