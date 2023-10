Cambrils inicia la campanya de poda de l'arbrat viari

Les tres empreses de jardineria adjudicatàries del servei han començat aquesta setmana els treballs a diferents punts de la ciutat

Actualitzada 18/10/2023 a les 11:28

El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cambrils ha iniciat aquesta setmana la campanya de poda de l'arbrat viari. Els treballs, que s'allargaran fins al mes de març, van a càrrec de la brigada i les tres empreses adjudicatàries del servei de manteniment de les zones verdes, els parcs públics i l'arbrat viari (Urbaser, Q verd i Agrotarraco). Els cartells de senyalització de prohibició d'aparcament de cada zona es col·locaran amb un mínim de 48 hores d'antelació.



Durant aquesta primera setmana de la campanya es podaran els ficus del carrer Santa Joaquim Vedruna; les acàcies dels carrers Galceran Marquet, Esteve Anguera, i Vinyols; les moreres dels carrers Indústria, Castell de Peralada, Josep Sant Martí, Castell Cap de Salou i Castell Cap de Tortosa, la Riera d'Alforja, i la zona verda del carrer Sant Jaume, i arbrat divers del Vial del Cavet, la zona verda del carrer Nards, i el carrer Barcelona.Durant els últims anys, els criteris de manteniment de l'arbrat viari que s'apliquen són respectuosos amb el desenvolupament natural de l'arbre, per tal de maximitzar els beneficis que aquests aporten a la ciutat, com la generació d'oxigen, l'absorció de contaminants i la regulació de temperatura. En aquesta línia, sempre que ho permet l'estat de l'exemplar i el lloc on està plantat, es minimitza la poda, només repassant branques seques o trencades i talant, si s'escau, les branques més baixes per garantir el gàlib de pas.D'altra banda, la campanya de poda també s'aprofita per talar arbres morts, secs, o que presenten alguna problemàtica i per resoldre les peticions ciutadanes en aquest sentit. A més, dins dels contractes de manteniment de jardineria també s'inclou la reposició de l'arbrat viari, que es va iniciar el 2020 a diverses zones del municipi.