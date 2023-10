18 anys de presó per matar a ganivetades l'amant de la seva dona mentre dormien a Vila-seca

La dona havia iniciat una relació sentimental amb la víctima, que era amic íntim del condemnat

Actualitzada 18/10/2023 a les 14:49

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 18 anys i 4 mesos de presó a un home que va assassinar un amic mentre dormia en el llit al costat de la seva dona, amb qui havia iniciat una relació sentimental prèvia a la ruptura de la parella, en un crim que va justificar per un «arravatament» passional. Els fets van ocórrer a Vila-seca l'estiu del 2020, quan la relació entre el condemnat i la dona es va deteriorar i ella va marxar de casa a viure amb una amiga deixant als tres fills amb el seu pare.Prèvia a la ruptura, la dona havia iniciat una relació sentimental amb la víctima, que era amic íntim del condemnat i les famílies del qual passaven habitualment temps juntes. Així, el 26 d'agost, el condemnat va conduir fins a la localitat de Vila-seca i allà va comprar guants de neteja i ganivets de pesca, per després estacionar la seva furgoneta davant d'un xalet, propietat del seu sogre, on es trobava la parella.Després de passar hores vigilant-los, l'home es va colar de matinada a la casa i va pujar al dormitori on dormien nus la dona i la víctima, a la qual va assestar diverses punyalades fins que es va desplomar al costat de la paret i va morir poc després després d'agonitzar al terra. En aquest moment, la dona es va despertar i va veure a la víctima al costat de la paret de la finestra i al condemnat amb dos ganivets a les mans, després de la qual cosa es va produir una discussió verbal, en la qual l'home li va recriminar la seva conducta amb els fills comuns.Als pocs minuts, es van personar dos agents locals. L'autor del crim va comminar a la dona a no dir res del que ocorria, al que ella va accedir, encara que va fer gestos als policies per a indicar que alguna cosa passava en la primera planta de l'immoble. L'assassí va baixar nu, després de treure's la roba i els guants de làtex que va usar en el crim, i va assegurar que tot havia estat una discussió de parella, encara que un dels policies va decidir pujar a la primera planta i va trobar el cos de l'amant.Posteriorment, el condemnat va reconèixer el crim i li va preguntar als agents: «quants anys em cauran?». Diu la sentència que en aquell moment, el condemnat es trobava ofuscat per la ruptura i pel fet que els fills li preguntaven per la volta de la mare, sense poder donar-los resposta. A més, consumia cocaïna i cànnabis, si bé no ha quedat acreditat que la nit del 26 al 27 d'agost estigués drogat.L'Audiència de Tarragona li va condemnar a 18 anys i 4 mesos de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i un altre de violació de domicili, a més de pagar un milió d'euros d'indemnitzacions als familiars de la víctima, una decisió que va ratificar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però l'home va recórrer al Suprem en al·legar que la seva actuació va ser una «reacció passional» contra la seva esposa i el seu amic, un fet que «va venir potenciat perquè per a la cultura gitana la fidelitat és clau i existeixen costums que sancionen la seva transgressió».«Tot això, diu, fa comprensible, encara que no justificable, que es produís una reacció que en un altre entorn sociocultural no s'hagués produït», a més d'afegir que va actuar en una situació d'«arravatament» i que no va ser conscient del que va ocórrer sinó temps després, per la qual cosa demana que se li apliqui l'atenuant d'arravatament i la de confessió, en reconèixer immediatament els fets.