Vox presenta un recurs contra l'adjudicació de la neteja de Salou

El grup diu que «és necessària una revisió exhaustiva i transparent»

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:47

La portaveu de Vox a l'Ajuntament de Salou, Ana Belén Rodríguez, ha presentat un recurs en què se sol·licita la «nul·litat radical» de l'adjudicació del nou contracte de la neteja i «l'adopció de les resolucions i mesures que corresponguin» conforme al procediment de licitació.En aquest sentit, Rodríguez va destacar que un dels punts més «inquietants» és que el contracte sorgeix «d'un informe desfavorable emès per l'interventor de l'ajuntament», que, segons el grup municipal, decideix apartar-se del procediment de licitació, fet que la portaveu va titllar «d'inusual i d'una extrema gravetat».En aquest context, Rodríguez va advertir que a l'informe, l'interventor al·lega, entre altres qüestions, «una manca de requisits o tràmits essencials» i que la resolució «per mutu acord del contracte actual no va seguir el procediment legalment previst». D'altra banda, Vox també qüestiona la manera com es va dividir el contracte, l'estructura de costos i els criteris de valoració que «no coincidien amb els aprovats pel ple».Segons Rodríguez, «l'informe planteja qüestions crítiques i una sèrie de discrepàncies significatives» que, en última instància i en la seva funció fiscalitzadora, porten l'interventor a emetre una objecció suspensiva en la tramitació de l'expedient. Per tot això, Vox ha presentat el recurs contra la nova adjudicació, per «la necessitat d'una revisió exhaustiva i transparent que garanteixi la millor gestió possible dels residus i el respecte als interessos dels ciutadans».