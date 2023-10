Les campanes de Sant Joan no sonaran manualment aquesta Santa Úrsula a Valls

La restauració del campanar privarà als campaners de Valls poder tocar de forma manual les campanes durant el pròxim any

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:11

El campanar més alt de Catalunya ha començat un llarg procés de restauració que ja es pot veure a simple vista per la gran bastida que el tapa des de fa més de 15 dies, i aquesta estructura privarà als campaners de Valls poder tocar de forma manual les campanes durant el pròxim any. Tot i això, les campanes s'engegaran de forma automàtica els dies de festa grossa a Valls, i per la Fira de Santa Úrsula també.El primer toc serà el de vigília que es farà el dissabte 21 a les dotze del migdia amb la sortida dels quatre gegants de la Ciutat i l'aviada de morterets per part de les Úrsules. Aquest moment és el que anuncia a tots els vallencs i vallenques que l'endemà és el dia gran. Diumenge 22, es farà el toc d'ofici i d'entrada a ofici a dos quarts d'onze del matí, per anunciar l'ofici solemne en honor a la copatrona de Valls.