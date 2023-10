La Tramoia de Vila-seca presenta la 1a Mostra de Teatre Pep Graset

Les representacions de dissabte es faran a les 19.30 h. i les de diumenge a les 18.30 h.

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:29

Pep Graset i La Tramoia

La mostra s'obrirà aquest dissabte dia 21 ambdel Centre de Teatre d'Arbúcies, una peça a dos veus escrita per Jordi Ferragut i que beu de les comèdies de situació franceses. El títol no enganya. L'obra és la història del senyor Peris que, afectat per una estranya malaltia mental, es decideix a anar al terapeuta. L'obra està interpretada pel mateix Jordi Ferragut i per Jaume Fàbregas.L'endemà diumenge, dia 22 d'octubre, es representaràde la Companyia8 de Terrassa, una formació amb una trajectòria de quinze anys que ha explorat diversos gèneres i formats. En aquesta ocasió presenta una comèdia sobre una família disfuncional de tres generacions que controla la «mama».El 4 de novembre, per començar el segon cap de setmana de la Mostra, es representarà, una adaptació molt lliure del clàssic d'Edmond Rostand, produïda pel grup de teatre Qollunaka de Terrassa. El text el signa Òscar Garcia i trasllada l'acció a la redacció d'un diari.La Mostra es tancarà el 5 de novembre amb la representació dedel grup de teatre Deixalles81 de Sant Feliu de Codines. L'obra aborda el tema de l'assetjament, però des de la perspectiva dels agressors. La companyia presenta l'obra amb aquestes paraules: "Som unes covardes... unes covardes, fracassades, violentes i abusadores que no hem sigut capaces de reconèixer-ho fins que ens han tancat aquí dins i hem tastat la nostra pròpia medicina".Pep Graset, empresari del sector dels apartaments i apassionat del teatre, va ser el pare de la Tramoia i també un personatge clau en la dinamització de la vida cultural de Vila-seca. Per aquest motiu la companyia ha decidit retre-li homenatge amb aquesta Mostra, que neix amb voluntat de continuïtat.En Pep Graset va començar en el món del teatre als anys 60, de ben jove, amb un grup que es deia la Truita i que més endavant passaria a dir-se Pa Torrat i, més endavant encara, La Tramoia. Als anys 80 la companyia va caure en declivi fins que l'any 1992, Graset va arrossegar un grup de joves a reprendre l'activitat teatral. I aquell grup de joves, gairebé criatures, que ara ja ens hem fet grans, seguim el seu llegat i mantenim viva l'espurna del teatre amb produccions anuals i la participació en molts esdeveniments locals.En Pep Graset també va ser l'impulsor dels Amics del Teatre de Vila-seca, l'entitat que programa teatre a Vila-seca, amb un cicle anual i també de la Fira de Música.