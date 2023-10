Inicien una nova campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment de Mas Cap de Ferro a Nulles

Una desena de persones treballa en les últimes cinc sitges de les dotze documentades

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:56

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC-CERCA) ha començat aquesta setmana una nova campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment protohistòric de Mas Cap de Ferro, ubicat al municipi de Nulles (Alt Camp). L'objectiu és treballar en les últimes cinc sitges documentades, així com delimitar la zona mitjançant rases mecàniques i l'obertura en extensió per poder determinar les dimensions reals del jaciment. Es tracta de la tercera intervenció que es realitza a la zona, la primera va ser l'any 2019 i la segona l'any 2021. En aquelles campanyes, es van documentar fins a dotze sitges del segle VIII i se'n van excavar set. Els treballs duraran dues setmanes i hi participaran una desena de persones.



Durant les últimes campanyes, els arqueòlegs van localitzar fragments de ceràmica a mà i també elements de fang cru. A més, es van trobar abundants mostres de fauna que serviran per explicar com era la ramaderia just abans del començament del món ibèric, segons han explicat des de l'ICAC.En la intervenció d'enguany, també hi participaran investigadors de la Universitat de Lleida (UdL), estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica Aplicada, MACA (URV-ICAC-UAB) i estudiants del grau d'Història de la UdL.