Gerard Marsal porta '724 forats' al Deprop del Morell

L'espectacle es podrà veure aquest divendres, 20 d'octubre, a les 21 hores i al Teatre Auditori

Actualitzada 17/10/2023 a les 15:46

Aquest divendres el Deprop, el cicle de teatre en petit format del Morell, porta a l'escenari una nova proposta: 724 Forats de Gerard Marsal Norte. La Història és una pintura impressionista feta de petites històries, de petits punts discontinus que, mirats de lluny, formen un paisatge que ens permet aproximar-nos a una possible versió del passat.Què passa, però, quan sense previ avís un dels minúsculs punts de la pintura es revela i es rebel·la? Ens reconstrueix la identitat, ens obliga a mirar allò que no vèiem. Pel camí, hem descobert que l'any 1939 a la muntanya de l'Oliva de Tarragona hi va haver molta més gent que va deixar un forat a la vida de moltes famílies. Concretament 724 forats.La cita és aquest divendres, 20 d'octubre, a les 21 hores i al Teatre Auditori del Morell. Es tracta d'un espectacle recomanat per a majors de 12 anys. Les entrades anticipades valen 5 euros, mentre que a taquilla costen 8 euros. Les entrades es poden adquirir a les oficines del Centre Cultural del municipi, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, o bé online, a elmorell.koobin.cat . I a la taquilla del teatre, una hora abans de l'inici de l'obra.El Deprop és una iniciativa de la regidoria de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell que «va néixer fa set anys amb l'objectiu de posar èmfasi en les companyies del territori i en muntatges pròxims i íntims, però no per això menys professionals», indica el responsable de l'àrea, Miquel Roig. El cicle s'allarga del 7 d'octubre al 19 de novembre, i la pròxima cita serà dissabte 4 de novembre amb Carles Belda i el Conjunt Badabadoc.