Falset serà la seu de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya 2023

El Foment de les Tradicions Catalanes i l'Ajuntament de Falset han arribat a un acord per tal que la capital del Priorat sigui la seu de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya 2023, així com els de les quatre províncies de Catalunya: Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.D'aquesta manera, el certamen tornarà a les comarques de Tarragona després de 9 anys quan, l'any 2014, va ser Gandesa (Terra Alta) el municipi encarregat d'acollir el certamen. A més serà la primera vegada que Falset aculli el certamen.Aquest esdeveniment, que representa el gran moment de l'any per a la tradició del pubillatge d'arreu de Catalunya, se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de novembre i vol omplir el municipi de joventut, tradició i cultura popular. La proclamació del pubillatge nacional representa també un punt culminant de l'aventura que pubilles i hereus enceten com a representants dels seus municipis i que acaba amb l'oportunitat d'assumir les responsabilitats d'esdevenir escollit un dels deu membres del pubillatge nacional. Aquests elements acaben convertint aquest cap de setmana en un moment d'emoció, convivència i intercanvi entre realitats culturals d'arreu de Catalunya.Al mateix temps, el certamen representa una doble oportunitat tant per al pubillatge com per al municipi. Per una banda, el pubillatge podrà conèixer i gaudir dels atractius d'un municipi que fins a aquest estiu no formava part del calendari anual habitual d'actes on es convidava el pubillatge d'arreu i, a la vegada, Falset esdevindrà el punt neuràlgic de joves i els seus acompanyants al llarg de tot el cap de setmana.En aquest sentit, es calcula que hi haurà al voltant d'una setantena de candidats, entre pubilles i hereus, que optaran a representar Catalunya i les seves províncies al llarg del 2024. Juntament amb ells, s'espera que centenars de representants provinents de diferents municipis i comarques (pubilles, hereus, dames, fadrins, pubillatge infantil, etc.), autoritats d'arreu del territori i els respectius acompanyants es mobilitzin fins a Falset. En total es calcula que més d'un miler de persones es concentraran al municipi per assistir a l'acte de proclamació del diumenge 19 al matí, moment que representa el punt àlgid del cap de setmana.Al llarg de tot el dissabte es duran a terme els exàmens, que consten d'una prova escrita de cultura general seguida d'un examen oral en què els diferents candidats i candidates seran entrevistats per un jurat especialitzat que serà l'encarregat d'emetre el veredicte.A la tarda del mateix dissabte se celebrarà el pregó del certamen i la inauguració de la majòlica commemorativa de la proclamació, seguida d'un taller de jotes a càrrec de l'entitat falsetana La Clavellinera. Diumenge al matí hi haurà la respectiva concentració del pubillatge provinent d'arreu de Catalunya que anirà en cercavila fins a la plaça de la Quartera, lloc que acollirà la proclamació.Tant el president del Foment de les Tradicions Catalanes, Arnau T. Akthar i Bertran, com el regidor de cultura de l'Ajuntament de Falset, Robert Coll i Bascuñana, han volgut valorar el que representa per ambdues parts aquest acord.Arnau Akthar ha remarcat que «estem molt il·lusionats de poder celebrar aquest certament nacional a Falset, no només perquè estem segurs que el poble s'hi bolcarà, com ja estem veient, sinó també perquè és una oportunitat per acostar el pubillatge a la demarcació de Tarragona. Creiem que serà un èxit». Així mateix, també ha afegit que «el pubillatge ha crescut al llarg d'aquest últim any i a les comarques de Tarragona hi ha molts municipis que, fent aquest certamen nacional a prop de casa seva, s'avindran a acostar-se per veure com es viu el pubillatge a altres indrets del país».Per la seva part, Robert Coll ha valorat l'arribada d'aquest esdeveniment al municipi assenyalant que «estem molt satisfets de l'acord pres per tal que Falset sigui la seu de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya 2023. Uns actes que acollim amb molta il·lusió i expectació, per una banda, perquè és un acte cultural i tradicional de caràcter nacional que mai s'havia celebrat a la població i, per l'altra, perquè al llarg del cap de setmana seran unes jornades que dinamitzaran el municipi. Pensem que ser seu de la proclamació de la pubilla i l'hereu de Catalunya serà un retrobament amb els candidats falsetans que al llarg dels anys han obtingut algun títol provincial o nacional del pubillatge i alhora serà un estímul perquè futures pubilles i hereus locals es presentin com a candidats els propers anys».