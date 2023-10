El govern de Cambrils apujarà un 9,5% l'IBI i un 1% les quotes de l'IVTM

El govern municipal assegura que l'increment permetrà augmentar la qualitat dels serveis i impulsar inversions importants per la ciutadania

Actualitzada 16/10/2023 a les 20:12

«Un cop baix»

El govern de Cambrils preveu incrementar un 9,5% l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i augmentar un 1% les quotes de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). La proposta, que passarà avui pel Ple municipal, es va fer pública ahir durant la presentació de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2024.L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va explicar ahir que l'equip de govern ha decidit aplicar un augment contingut a l'IBI perquè l'alternativa era reduir serveis. «No deixarem cap família amb necessitats fora de cobertura i, alhora, tirarem endavant projectes necessaris per millorar la ciutat i la qualitat de vida de la ciutadania», va afirmar l'alcalde. Pel que fa a les quotes de l'IVTM es planteja un increment per «poder mantenir els serveis i impulsar inversions, en l'actual context inflacionista».El regidor d'Hisenda, Aleix Rom, també va destacar que, actualment, Cambrils està entre els cinc municipis catalans amb menys pressió fiscal i que, després d'aquests increments, continuarà molt per sota de les ciutats de l'entorn amb una població similar, que ja han anunciat grans augments per fer front a la pujada dels preus de l'energia, els tipus d'interès o els salaris del personal públic. «Estem entre els cinc municipis catalans amb menys pressió fiscal, malgrat la fama que alguns ens han volgut atribuir», va afirmar el regidor.Rom va explicar que les ordenances són la font d'ingressos principal de l'Ajuntament per poder desplegar les prioritats que la ciutadania necessita amb un pressupost que, enguany, és de 48 milions d'euros i que l'any que ve serà superior per compensar l'increment de preus generalitzat. Amb aquest objectiu, el govern proposa incrementar els coeficients de l'IBI en 8 centèsimes (que significa un augment de les quotes d'un 9,5%) i una pujada de les quotes de l'IVTM al voltant de l'1%. D'aquesta manera, amb l'IBI es recaptaran 1,6 milions d'euros més, mentre que amb l'IVTM es podrà disposar de 12.500 euros més.D'altra banda, s'aixequen les mesures covid que encara eren vigents. Així doncs, es recupera l'import de la taxa per llicència d'obertura d'establiments, que s'havia reduït en un 20%, i es torna a aplicar la taxa d'atorgament de llicències d'obres menors (ICIO), que s'havia eliminat durant la pandèmia com a mesura de reactivació de l'economia.El regidor d'Hisenda va assegurar que tots aquests canvis tindran un benefici directe per la ciutadania de Cambrils durant el 2024 i va avançar que un dels eixos principals del pressupost serà millorar la neteja. «Tenim un govern que ha vingut a endreçar, a posar ordre, a posar fi a les mesures provisionals i les presses per les eleccions que van caracteritzar el mig-mandat anterior, i que actuarà estratègicament en el benefici màxim de les persones», va concloure Rom.El portaveu del grup municipal del PP, David Chatelain, descriu les propostes com «un assalt descarat a l'economia dels ciutadans i un cop baix en un moment en què les ferides de la crisi postpandèmia encara continuen obertes». A més, el portaveu destaca que la documentació completa es va presentar ahir i avui passarà pel ple, «una cosa inaudita tractant-se d'un dels expedients més importants que es tramiten en tot l'any, i amb major diferència el que major transcendència té sobre la ciutadania».