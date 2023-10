El Govern atorga una subvenció de 800.000 euros al nou Museu Casteller de Valls

L'equipament va obrir portes a principis de setembre amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència

Actualitzada 17/10/2023 a les 14:07

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 800.000 euros a l'Ajuntament de Valls per al funcionament del nou Museu Casteller de Catalunya per al període 2023-2027. Durant els tres primers anys (2023, 2024 i 2025) l'import serà de 200.000 euros, mentre els dos últims (2026 i 2027) serà de 100.000 euros. L'aportació s'emmarca dins el conveni de col·laboració signat entre el consistori, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura per fer possible l'obertura i el desenvolupament de les activitats de l'equipament, que es va inaugurar a principis de setembre. El conveni també preveu que l'any 2026 es faci balanç dels primers quatre anys de funcionament, així com la renovació del compromís per fer del museu un espai de referència.



La museografia del nou espai compta amb un ampli desplegament de més de dues hores de material audiovisual repartit al llarg de 22 projeccions. Entre elles, un espectacle immersiu, muntatges de gran format o una proposta de videodansa dedicada a la rivalitat castellera. També destaquen les pantalles tàctils interactives que permeten al visitant ampliar els seus coneixements sobre tot el que envolta el món dels castellers.