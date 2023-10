El Consell Comarcal de la Conca de Barberà engega una Campanya de Sensibilització Ambiental

La participació activa de la comunitat ens mostra que hi ha un interès creixent per aquestes qüestions ambientals

Actualitzada 17/10/2023 a les 12:05

El Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha dut a terme amb èxit una campanya de punts informatius sobre sostenibilitat i reciclatge. Durant els mesos de juny, juliol i setembre, s'han establert un total de 42 punts informatius en 32 municipis diferents, amb la participació activa de 1.270 ciutadans interessats a aprendre més sobre conductes sostenibles pel medi ambient.A través d'aquests punts informatius, el Consell Comarcal ha aconseguit sensibilitzar la població sobre diverses qüestions ambientals, com el reciclatge de residus tèxtils, la recollida selectiva, l'oli vegetal de cuina i la prevenció de residus en origen. Els assistents han tingut l'oportunitat de conèixer les bones pràctiques de reciclatge, així com d'actualitzar les seves dades i targetes de resident per a un millor funcionament dels contenidors amb tancament, en el cas dels municipis amb contenidors.La participació activa de la comunitat mostra que hi ha un interès creixent per aquestes qüestions ambientals i una voluntat ferma de cuidar el nostre entorn natural.A més dels 42 punts informatius realitzats fins ara, el Consell Comarcal continuarà amb altres iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i la sensibilització ambiental.