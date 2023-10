El Bou de Valls organitza l'11è Correbous en el marc de les fires de Santa Úrsula

Els actes es desenvoluparan a la plaça de les Garrofes i pels carrers del centre històric

El Bou de Valls organitza l'onzena edició del correbous dins els actes de la fira de Santa Úrsula que comptarà enguany amb 7 elements d'aquestes característiques. A més, l'edició d'aquest 2023 estrena ubicació, i és que els actes tindran com a centre neuràlgic la plaça de les Garrofes.Els actes del correbous es celebraran el dia 21 d'octubre hi comptaran amb la presència del Bou i el Bouet de Valls, el Bou Tradicional de Valls, el Bou de Reus, la Vaca d'Almoster, el gegant Constantí de Torà i les Vaquetes de les Vivendes de la Colla Vella. Els set participants es podran veure plantats a partir de les 12 del migdia a la plaça de les Garrofes. Una hora més tard, els diferents bous faran les seves primeres ballades de lluïment, mentre que durant el matí també hi haurà jocs de taula del seguici.A les 14:30h es realitzarà el dinar popular d'arròs amb bou, una menja tradicional del nostre corpus gastronòmic i que a la ciutat ha recuperat l'associació del Bou de Valls. A les 17h començarà el correbous que, amb inici i final a la plaça de les Garrofes farà un itinerari esbojarrat per diversos carrers del centre històric. Aquesta cercavila comptarà amb diversos grups de grallers que en faran l'acompanyament musical.La iniciativa del correbous va sorgir amb la voluntat de reivindicar la tradició ramadera que tenia la fira de Santa Úrsula. A més a més, la intenció segueix sent oferir a la ciutat una proposta de trobada d'imatgeria diferent i temàtica vinculada als bous.