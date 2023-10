Arriba a Constantí la festa #laveïnadragonina 2023, un de les grans cites de la cultura popular

La jornada s'allargarà durant tot el dia i comptarà amb la presència de més d'una trentena d'entitats i associacions d'arreu del territori

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:23

La cultura popular tornarà a ser la gran protagonista aquest dissabte 21 d'octubre en una nova edició de la jornada festiva #laveïnadragonina, organitzada per l'Associació Amics de la Colla C.O.C.A amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí. La jornada s'allargarà durant tot el dia amb activitats molt diverses i comptarà amb la presència de més d'una trentena d'entitats i associacions procedents d'arreu del territori.La festa s'iniciarà a les 11 hores amb la plantada de tots els elements del seguici i bestiari, a la plaça de les Escoles Velles, que un any més será el centre neuràlgic de la celebració. Cap a les 12 del migdia s'iniciarà una cercavila pels carrers del poble, i a les 14 hores tindrà lloc una barbacoa popular amenitzada amb una sessió musical a càrrec de DJ Rayo.Ja a la tarda, a les 16.30 hores tindrà lloc una actuació castellera amb els Xiquets de Cambrils i els Xiquets de Torredembarra. A les 18.30 hores es farà entrega del premi “La veïna Dragonina” amb un reconeixement a la tasca de diverses entitats. I la festa acabarà amb un correfoc, que un any més comptarà amb un servei d'audiodescripció per a les persones amb discapacitat visual. La gran novetat és que, aquest any, s'ha habilitat un espai sense so que farà de bombolla per a les persones amb por a la pirotècnia. Al llarg de tot el dia, a la mateixa plaça de les Escoles Velles, hi haurà un mercat de proximitat i associacions.La festa #laveinadragonina, que arriba a la seva sisena edició, ja s'ha consolidat com una de les grans jornades festives de tota la cultura popular al Camp de Tarragona.