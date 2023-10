Nou èxit de la fira Art's d'Almoster

Durant dos dies es va aplegar multitud de persones vingudes d'arreu de Catalunya

Actualitzada 16/10/2023 a les 10:34

Èxit és la paraula que millor pot definir la quarta edició de la Fira Art's d'Almoster. Tres anys apostant per la fira de les arts escèniques catalanes que se celebra al municipi i que ha comptat amb un total d'onze espectacles durant els dies 7 i 8 d'octubre.Durant aquests dos dies, Almoster va aplegar multitud de persones vingudes d'arreu del país per tal de gaudir de la màgia, la crítica social i la diversió per a tota la família.Enguany, el pressupost ha estat de 21.328,75 euros i la Diputació de Tarragona ha concedit el 88,92%, és a dir 19.194,76 euros.Des de la regidoria de cultura han valorat molt positivament la quarta edició de la Fira Art's i ja estan començant a treballar en la cinquena edició.