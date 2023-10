La Pobla de Mafumet visita el santuari de la Mare de Déu de Montserrat

La delegació va comptar amb 150 assistents, en un acte gratuït i obert a la participació de les persones empadronades al municipi

Actualitzada 16/10/2023 a les 16:41

Tot aprofitant la festivitat del 12 d'octubre, l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet va organitzar una excursió de caire cultural i litúrgic al santuari de la Mare de Déu de Montserrat. L'activitat, oberta a la participació de tots els habitants empadronats al municipi pobletà, va registrar un total de 150 persones inscrites.Totes elles es van reunir a primera hora del matí davant del Casal Cultural, des d'on van partir en autocar fins a Monistrol de Montserrat. Un cop allí i a bord del cremallera, van arribar al santuari de la Mare de Déu de Montserrat, a on van assistir al servei religiós de les 11.00 h per a, un cop acabat aquest, desplaçar-se fins al Camí dels Degotalls.Allí, la comitiva pobletana va visitar i va oferir una pregària a la majòlica de la Mare de Déu del Lledó instal·lada ara fa un any, com a acte de cloenda de les festes Decennals que el municipi va viure l'any 2020. La pandèmia va obligar a suspendre'n la majoria dels actes previstos, entre els quals la inauguració i benedicció d'aquesta majòlica, motiu pel qual l'acte es va dur a terme dos anys després.Finalitzat aquest acte junt a la majòlica, la comitiva pobletana va gaudir de temps lliure per dinar, retrobant-se de nou per iniciar el camí de retorn a la Pobla de Mafumet. La majòlica de la Mare de Déu del Lledó va ser encarregada per l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet als ceramistes Esteve-Via de Can Fontanals, artesans amb llarga tradició en l'elaboració de peces ceràmiques i majòliques segons l'estil Guivernau.La peça reprodueix la venerada imatge de fusta de la patrona pobletana, així com detalls essencials del municipi com ara un lledoner, l'ermita de Sant Joan del Lledó -a on va romandre la imatge des de principis del 1700 i fins al 1801 i que, degut al lledoner que s'alçava darrera l'ermita, va acabar donant nom a l'ermita- o l'església de Sant Joan, a on descansa la imatge de la patrona des del 1801 i d'on l'estiu del 1936 i en el context de la Guerra Civil espanyola, fou salvada del foc per un grup de veïns del poble.Completen la majòlica l'escut municipal i una sanefa formada per fulles de lledoner i el rètol «Decennals 2020. 22 d'octubre de 2022», a mode de recordatori per als visitants del Camí dels Degotalls i per a les generacions futures.