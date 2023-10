La Canonja tindrà una fira de la cervesa artesana l'últim dissabte d'octubre

El funcionament serà per tiquets, a tres euros el tiquet i amb la compra de quatre tiquets s'oferirà un regal

El dissabte 28 d'octubre, la Canonja celebrarà la FiraBirra. Després de l'èxit rotund de la primera Fira del Vi durant la Festa de la Municipalitat, arriba la primera fira de la cervesa artesana, que també vindrà acompanyada de música en directe i foodtrucks, al migdia de dotze a dos quarts de quatre i a la tarda des de les sis fins a la mitjanit.La fira, organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica amb la col·laboració del Celler del Pallol i BASF, acollirà les cerveses Boixets Beer, La Surfera Craft Beer, La Vella Caravana, La Vermella de Salomó, Blaih Reusenca i Sister Craft Beer. El funcionament serà per tiquets, a tres euros el tiquet i amb la compra de quatre tiquets s'oferirà de regal un got de vidre serigrafiat i un portagots.La regidora de Promoció Econòmica, Lidia Muñoz, explica que «l'experiència amb la Fira del Vi va ser tan positiva que ens hem animat a organitzar un altre esdeveniment del mateix estil per reactivar l'activitat econòmica del municipi». El funcionament de la FiraBirra serà similar al de la Fira del Vi. Els assistents podran adquirir packs de 4 consumicions + copa + porta copes per 12 euros. «Esperem tenir una bona afluència de públic, ja que l'oferta de cerveses artesanes, amb foodtrucks i la música en directe, son grans atractius per la gent jove», apunta Lidia Muñoz. L'espai escollit per celebrar l'esdeveniment és el parking del Mas de l'Abeurador, un espai singular que s'utilitza per a celebrar concerts a l'aire lliure i altres actes municipals.