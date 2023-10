Èxit i consolidació en el XIIIè Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils

El parc del Pescador s'ha omplert de copes i activitats com la subhasta solidària #PelsValents

Actualitzada 15/10/2023 a les 21:08

Durant cinc dies Cambrils s'ha convertit en «l'entrada al país del vi». Sota aquest eslògan s'ha celebrat la tretzena edició del Festival del Vi i de la Gastronomia que, tal com explica la regidora de Turisme, Camí Mendoza, «ha sigut un èxit, ha estat ple cada dia i això demostra que la fira està totalment consolidada».Així doncs, el parc del Pescador ha sigut l'escenari principal d'aquestes jornades que, amb més d'una quarantena d'activitats, han acollit una fira que ha girat entorn dels vins, caves i vermuts de fins a 24 cellers d'arreu de la província. A més, els visitants han pogut maridar aquests tasts amb les degustacions gastronòmiques de 17 restaurants i productors cambrilencs. Mendoza destaca que, a falta de xifres concretes en el tancament d'aquesta edició, «cada dia hi ha hagut molta afluència de gent i també molta participació en totes les activitats. El balanç de la fira és positiu tant per al consistori, com per als cellers i per al públic».Enguany el festival ha comptat amb activitats molt diverses com els tastos guiats, les presentacions i les actuacions musicals. Però entre totes aquestes, n'ha destacat la subhasta solidària, on diversos cellers han aportat les seves botes per tal que els artistes de l'associació Cambrils Art Total les pintessin en directe durant els cinc dies a l'escenari la Pèrgola i, al final de cada jornada, subhastar-les. Els diners recollits es destinaran a l'associació contra el càncer infantilD'altra banda, tot i que la cloenda de la fira va ser ahir, una de les novetats d'aquesta tretzena edició és que, a partir d'ara, els visitants podran gaudir d'un format híbrid del Festival del Vi del municipi del Baix Camp. Enguany, a la webs'ha recollit informació de tots els expositors d'aquesta edició, incloent-hi una descripció general juntament amb l'adreça i la pàgina web dels cellers, per tal que aquells visitants que ho desitgin, puguin ampliar la seva experiència enològica un cop hagi finalitzat el format presencial del festival.