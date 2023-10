Desmantellen a Riudecols una plantació amb més de 3.800 plantes de marihuana

Els agents van detenir in situ tres homes presumptament implicats en el cultiu de la marihuana

Actualitzada 16/10/2023 a les 16:26

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 10 d'octubre tres homes d'entre 57 i 27 anys per un delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal a Riudecols (Baix Camp). La investigació dels agents culmina el 10 d'octubre quan s'estableix un dispositiu per localitzar i desmantellar una plantació ubicada en terreny rural, en una zona escarpada i de molt difícil accés, on només s'hi pot arribar a peu o per mitjans aeris.Després d'un bona estona caminant pel bosc els agents van arribar a una zona on havien tallat tots els arbres per tal de construir una plantació de marihuana de grans dimensions, distribuïda en onze bancals, amb un total de 3.800 plantes comptabilitzades. Els agents van poder observar com el cultiu estava en una fase d'expansió. Hi havia altres bancals que ja estaven preparats per plantar-hi més marihuana.Com és habitual en plantacions d'aquesta magnitud hi havia construïda una instal·lació completa amb tots els elements necessaris per un cultiu intensiu d'aquesta droga. Els agents van localitzar també una bassa gran on emmagatzemaven l'aigua per després distribuir-la a tots els bancals. A la part superior de la plantació els agents van localitzar dos homes a l'interior d'una construcció semblant a una masia. Un cop identificats i escorcollats van quedar detinguts pels delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.Mentre els agents estaven efectuant les comprovacions policials pertinents, va arribar un tercer home conduint un vehicle 4x4 amb un remolc-cisterna ple d'aigua. Els agents el van detenir també pels mateixos delictes. El 13 d'octubre, el jutjat en funcions de guàrdia de Reus va decretar l'ingrés a presó dels tres homes detinguts.