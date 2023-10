120 persones viatgen al segle XVIII per conèixer el Castell dels Montoliu del Morell

El Castell dels Montoliu ha estat l'escenari d'una ruta teatralitzada per conèixer aquest edifici històric

Aquest passat cap de setmana 120 persones han pogut endinsar-se a la seu principal de l'Ajuntament del Morell, el Castell dels Montoliu, que ha estat l'escenari d'una ruta teatralitzada per conèixer aquest edifici històric que, a més, està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).La iniciativa, de la regidoria de Patrimoni del consistori morellenc i amb la col·laboració d'Ans Educació, s'ha tirat endavant «amb l'objectiu d'apropar a tota la ciutadania, i de manera amena i atractiva, un equipament amb un valor significatiu per a la nostra història», exposa la seva responsable, Erika Moreno.Així, les persones visitants han pogut viatjar al segle XVIII gràcies a les explicacions del Joan, un treballador de la família Montoliu «que ha transportat els assistents al passat mentre recorrien les diferents estances de l'edifici», detalla el tècnic arxiver de l'Ajuntament, Alex Cruces.«Han estat unes visites molt divertides i alhora enriquidores, i és que algunes de les persones que hi van participar tenien avantpassats que havien treballat al Castell, i van explicar anècdotes i les seves vivències», continua Moreno, que ja avança que es plantejaran repetir-les aviat, ja queés una activitat que ha tingut molt bona acollida.Val a dir que l'activitat s'ha inclòs en la programació de les Jornades Europees de Patrimoni i en els actes de celebració del 850è aniversari del Senyoriu del Morell. I és que el 1173 va tenir lloc la donació d'un tros de terra del terme del Codony, feta separadament per l'arquebisbe Guillem de Torroja i el rei Alfons I, a Berenguer dez Prats i la seva muller Dolça. Un fet que va donar lloc al poble del Morell.