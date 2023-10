La cinquena edició de la fira 'Altres Lletres' comptarà amb la participació de 30 editorials

Tindrà lloc entre el 19 i el 29 d'octubre, i oferirà un programa amb més de 10 actes

Actualitzada 15/10/2023 a les 18:29

El dijous vinent es donarà el tret de sortida a la cinquena edició de la fira Altres Lletres, comptarà amb gairebé 30 editorials repartides per la plaça de les Garrofes, el carrer Carnisseria, el carrer Major i la plaça del Museu Casteller el dia 28 d'octubre. A més, des de l'organització s'ha treballat perquè hi hagi editorials molt diverses i per a tots els públics, des de la literatura infantil i juvenil, fins a propostes més polítiques, poètiques o de narrativa. D'altra banda, l'espai firal serà compartit amb la fira de roba sostenible i amb l'Ecofira del Camp de Tarragona.



Tot i que les activitats centrals es realitzaran dissabte 28 d'octubre, els dies previs s'han programat múltiples actes. Així doncs, a prtir del 19 d'octubre s'oferirà una programació amb més de 10 activitats, entre les quals destaquen un taller d'escriptura creativa, presentacions de llibres, contacontes i una taula de diàleg. Alguns d'aquests actes tenen un preu d'entre 3 i 5 euros, però la gran majoria són gratuïts i oberts al públic.Altres Lletres és una iniciativa conjunta del CasalPopular La Turba i Llumull Accions Audiovisuals, que té l'objectiu de fer «una fira literària i crítica allunyada de l'època de més saturació editorial com és Sant Jordi».