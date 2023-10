Valls licita la col·locació de càmeres de videovigilància als aparcaments

N'instal·larà dues al de l'Hort del Carme i dues al del Barri Vell i al de la Cooperativa, respectivament

Actualitzada 12/10/2023 a les 21:38

L'Ajuntament de Valls continuarà desplegant càmeres de videovigilància a diversos punts del municipi per tal de millorar la seguretat. El govern local ha tret a concurs públic la segona fase del contracte de subministrament i la instal·lació dels aparells en diverses zones, que preveu la col·locació de dos aparells de videovigilància a l'aparcament Hort del Carme, amb un pressupost de 10.703,57 euros, una càmera a l'aparcament del Barri Vell per 5.305,35 euros i una altra al de la Cooperativa, amb un pressupost de 5.816,99 euros. En total, el subministrament de les quatre càmeres està pressupostat en 31.427 euros, IVA inclòs. Aquestes quatre càmeres se sumaran a les tres que ja estan en marxa al carrer de Sant Antoni, al carrer Peixateria i a les set que ja es van posar en funcionament al carrer de la Cort.



El Govern preveu que les noves càmeres de videovigilància estiguin instal·lades a finals d'any o, com a molt tardar, a principis de 2024. Segons el regidor de Seguretat, Convivència i Protecció Civil de l'Ajuntament de Valls, Enric Garcia, les càmeres de videovigilància han contribuït a millorar la seguretat ciutadana i es treballa per instal·lar-ne més. «Estem estudiant en quin punt es connectaran les que tenim previst al carrer del Portal Nou. Estem acabant el projecte i demanarem els permisos corresponents al Departament d'Interior per fer-ho. La idea és sumar tres càmeres més en aquesta via», explica Garcia.D'altra banda, l'Ajuntament de Valls treballa també per cobrir tots els accessos al municipi amb lectors de matrícula. La capital de l'Alt Camp en té dos instal·lats: a l'entrada de l'antiga carretera de Tarragona i a l'entrada de l'N-240, pel pont de Sant Miquel. L'objectiu és controlar també les entrades des de la C-37 venint del Pla de Santa Maria, de l'N-240 venint de Montblanc, a la C-37 venint d'Alcover, a la TP-742 venint de Picamoixons i a la C-51 des d'Alió. Segons Garcia, les dades constaten un descens de la delinqüència al municipi, una tendència, a què no només han contribuït les càmeres, sinó diversos departaments. «Hem de destacar la gran feina que s'està fent des de diversos departaments, com el d'Habitatge, Serveis Socials... La seguretat és tot un conjunt i hi treballem des de diferents àmbits. Les càmeres han produït, sobretot, un efecte dissuasiu», finalitza Garcia.